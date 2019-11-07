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Формула 1 / Новость

Pirelli провела тесты 18-дюймовых шин в Ле-Кастелле на шасси McLaren

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Pirelli провела тесты 18-дюймовых шин в Ле-Кастелле на шасси McLaren
Автор:
, Ответственный редактор
7 нояб. 2019 г., 16:08

Карлос Сайнс в четверг занимался испытаниями низкопрофильной резины, используя специально переделанное для этого шасси. Его работе на трассе помешала плохая погода.

До старта сезона-2020 остается четыре месяца, но мысли команд во многом устремлены уже в чемпионат 2021 года. когда Формула 1 перейдет на совершенно новый технический регламент. Его частью станет отказ от нынешних 13-дюймовых колесных дисков в пользу 18-дюймовых.

В рамках приготовлений к этому знаковому моменту компания Pirelli провела очередные тесты в Ле-Кастелле. На этот раз по ходу двухдневной сессии шинникам ассистирует команда McLaren, построившая специального «мула» – шасси с особой конструкцией подвески, которая позволяет моделировать поведение машин ближайшего будущего.

Дополнение: Подводя итоги дня, Pirelli сообщила, что заездам помешала плохая погода. Карлос Сайнс проехал всего 39 кругов. При этом, как следует из публикации в его инстаграме, по ходу дня испанец нашел время не только на испытания резины. В пятницу его сменит в кокпите Ландо Норрис. 

 

Первой работу с низкопрофильными шинами начала Renault – 12-13 сентября на французской трассе уже работал Сергей Сироткин. Россиянин тогда ездил на прошлогдоней машине RS18 и преодолел 94 круга. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин
Команды McLaren В Магазин
Автор Александр Кабановский

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