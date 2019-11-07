Pirelli провела тесты 18-дюймовых шин в Ле-Кастелле на шасси McLaren
Карлос Сайнс в четверг занимался испытаниями низкопрофильной резины, используя специально переделанное для этого шасси. Его работе на трассе помешала плохая погода.
До старта сезона-2020 остается четыре месяца, но мысли команд во многом устремлены уже в чемпионат 2021 года. когда Формула 1 перейдет на совершенно новый технический регламент. Его частью станет отказ от нынешних 13-дюймовых колесных дисков в пользу 18-дюймовых.
В рамках приготовлений к этому знаковому моменту компания Pirelli провела очередные тесты в Ле-Кастелле. На этот раз по ходу двухдневной сессии шинникам ассистирует команда McLaren, построившая специального «мула» – шасси с особой конструкцией подвески, которая позволяет моделировать поведение машин ближайшего будущего.
Дополнение: Подводя итоги дня, Pirelli сообщила, что заездам помешала плохая погода. Карлос Сайнс проехал всего 39 кругов. При этом, как следует из публикации в его инстаграме, по ходу дня испанец нашел время не только на испытания резины. В пятницу его сменит в кокпите Ландо Норрис.
Первой работу с низкопрофильными шинами начала Renault – 12-13 сентября на французской трассе уже работал Сергей Сироткин. Россиянин тогда ездил на прошлогдоней машине RS18 и преодолел 94 круга.
Читайте также:
Предыдущая новость
«Мы ожидали большего». Alfa Romeo о 8-м месте в Кубке конструкторов
Следующая новость
Абитбуль: Я не стыжусь борьбы с McLaren
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Карлос Сайнс В Магазин
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Pirelli провела тесты 18-дюймовых шин в Ле-Кастелле на шасси McLaren
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта