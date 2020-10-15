Pirelli протестирует в Портимане шины 2021 года

Так как отдельные шинные тесты в 2020 году отменены в целях экономии, участники чемпионата договорились, что в случае необходимости будут работать с новой резиной во второй тренировке Гран При.

На предстоящем 23-25 октября этапе в Портимане Pirelli опробует новую спецификацию сликов, которые сохранят основные характеристики нынешней резины, но получат усиленную силовую структуру. Это необходимо, чтобы компенсировать рост прижимной с силы, который оценивается в 10%.

В соответствии с регламентом Pirelli должна представить окончательную спецификацию шин не позднее 1 ноября – это день гонки в Имоле. Таким образом, у инженеров миланской компании будет меньше недели, чтобы проанализировать собранные в Португалии данные и определиться с выбором.

Для испытаний будут отведены финальные 30 минут второй сессии, когда условия на трассе являются наилучшими. При этом команды не вправе отсиживаться в боксах, если их машины в порядке.

«Мы хотим добиться от шин большей прочности, – объяснил Motorsport.com гоночный босс Pirelli Марио Изола. – Вместе с шагами по снижению прижимной силы. запланированными к следующему году, это поможет резине лучше справляться и избежать перегрева.

Это не может быть совершенно новый продукт. К тому же, в Портимане у нас будут только прототипы. Вдобавок, это совершенно новая трасса, где недавно переложили асфальт».

Интересно, что каждая команда получит по три комплекта новой резины, которые предстоит разделить между гонщиками в неравных долях. Изола подтвердил, что 30 экспериментальных комплектов, которые Pirelli привезет в Португалию, не будут одинаковыми – резина будет отличаться, в общей сложности планируется испытать 8-10 различных спецификаций.

«Я не могу назвать точное число, – объяснил он. – Просто потому, что для команд испытания станут «слепыми». Любые данные, которые я сообщу, они тут же начнут обсчитывать. «Мы попробовали такие шины, а соперники другие…». В таком духе, вы это знаете.

Мы дадим командам программу работы, но в целом им нужно будет проехать примерно одинаковое количество кругов на каждой из машин. У одной будут длинные серии, у другой – попеременное сравнение. За полчаса особо много не успеешь».