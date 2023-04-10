Pirelli продолжит эксперименты с термочехлами после Гран При Испании

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По изначальному плану Формула 1 должна была полностью отказаться от прогрева шин с сезона-2024. Однако первые испытания, проведенные в феврале, принесли обескураживающие результаты. Оказалось, что на холодной резине темп падает на три секунды с круга, а в рабочий диапазон слики выходят минимум через пару кругов.

Тогда было принято решение продолжить испытания и до конца лета принять окончательное решение – отказываться от «грелок» или все же сохранить их. Этот вопрос является принципиальным для Pirelli, так как требуется разрабатывать соответствующие смеси и силовую структуру шин.

Сейчас термочехлы можно использовать в режиме до 70 градусов – изначально планировалось опустить планку до 50, но еще прошлой осенью команды и пилоты воспротивились этому, упирая на безопасность.

После Гран При Бахрейна компания Pirelli провела еще одну серию тестов – отзывы оказались позитивными, однако наблюдатели отметили, что на работу шин повлияла жара в Сахире, из-за которой резина и без дополнительного прогрева обеспечивала сцепление с асфальтом на достаточно высоком уровне.

«Ощущение от тестов в Бахрейне было совсем не таким, как от заездов в прохладном Ле-Кастелле, – объяснил глава гоночных программ Pirelli Марио Изола. – В Сахире вообще не бывает проблем с прогревом резины. Ведь эта трасса как раз славится высокими темпами износа.

Так что теперь нам нужно провести еще пару сессий. Они состоятся в Барселоне и Сильверстоуне [после соответствующих Гран При]. Там у команд будут самые жесткие составы, вот и посмотрим на их поведение. При этом мы планируем ощутимо увеличить давление по сравнению с нынешнем уровнем и подготовить силовую структуру, которая справится с нагрузкой, начиная с низкого давления [в холодной шине]».

Изола объяснил, что модели, которые не требуют прогрева, будут работать на 8-10 Psi (0,5-0,7 атм) выше нынешних давлений.

Шины Pirelli у гаража Scuderia AlphaTauri

Он добавил: «Технически задача является очень сложной. Мы делаем все возможное, чтобы справиться с ней. После гонки в Барселоне пройдут первые тесты новой модели, которая не требует прогрева. Мы уже долгое время работаем над ней и сейчас куда лучше понимаем, что именно требуется».

После вторых тестов – они состоятся в середине июля – пройдет встреча с FIA и представителями команд, на которой будет принято принципиальное решение – сохранит ли Ф1 курс на отказ от термочехлов, увидев прогресс миланских инженеров, или же Pirelli придется окончательно свернуть все работы.

Между тем, первым шагом на этом пути уже стало решение не использовать «грелки» для дождевой резины. Оно ступит в силу уже с майского Гран При Эмилии-Романьи в Имоле. Из-за особенностей этих шин, увеличение их температуры почти не сказывается на уровне сцепления.

«Новые дождевые шины дебютируют в Имоле, – рассказал Изола. – Сейчас в разгаре работы над аналогичной промежуточной резиной, которая будет готова уже скоро. Понятно, что у нас не так много тестовых сессий. Но мы делаем совместные шаги с Формулой 1 и командами».

Марио Изола, гоночный менеджер Pirelli Motorsport Фото: FIA Pool