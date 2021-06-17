История двух аварий на Гран При Азербайджана продолжает обрастать подробностями, которые позволяют увидеть те события в чуть ином свете.

В начале этой недели специалисты опубликовали официальный отчет, где говорится, что резина у Макса Ферстаппена и Лэнса Стролла была вполне исправной – а взрывы шин были вызваны «условиями использования».

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В преддверии Гран При Франции руководитель гоночных программ миланцев Марио Изола напрямую сказал то, что в отчете только подразумевалось – обе команды использовали возможности снизить давление в шинах и поплатились за это. При этом. как часто бывает, важно учитывать нюансы.

Обычно на каждом Гран При в Pirelli устанавливают планку минимального предстартового давления, исходя из того, что по ходу дистанции оно дополнительно вырастет. Однако у двух команд, чьи пилоты попали в аварии, этого роста не было.

В итоге гонщики ехали на более низком давлении, чем ожидали в Pirelli. В быстрых поворотах бакинской трассы это привело к дополнительной нагрузке на внутреннюю часть боковин – и в итоге к отказам шин.

«В Баку реальные условия работы резины просто оказались не такими, как мы ожидали, – объяснил Изола на трассе «Поль Рикар». – Это и привело к отказам.

Когда шины получают большое количество энергии, а давление в них ниже ожидаемого, в боковинах возникает эффект, называемый стоячей волной.

Из-за этого на внутренний стык боковины с рабочей поверхностью выпадает повышенная нагрузка. И в какой-то момент шину просто разрывает. Именно это произошло в Баку».

Он добавил: «Когда мы готовили предписания [по минимальному давлению], то использовали данные симуляций с некоторым допуском. Нагрузки, прижимная сила и скорость были смоделированы – но не совпали с теми, что мы увидели на реальной трассе.

[При выборе минимальной планки] мы полагаем, что команды будут использовать определенное давление и параметры развала колес. С учетом допусков условия работы должны быть приемлемыми для шин.

Но в этот раз получилось иначе. Они начали обычную погоню за скоростью – но не нарушили правила, а просто пошли не по тому сценарию, которого мы ожидали. Именно из-за этого давление в шинах оказалось ниже наших расчетов».

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR21 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Изола подчеркнул, что действия Red Bull и Aston Martin нельзя назвать нарушением регламента. Лишь с будущего года, когда радикально изменятся методы контроля, подобное будет считаться неправомерным.

«В правилах не сказано, что есть какое-то давление, которое вы должны соблюдать, – объяснил итальянец, имея в виду, что этот параметр контролируется только перед выездом на трассу, но не во время нахождения на ней. – Потому я не могу говорить, что они делали что-то незаконное. Они просто пытались ехать как можно быстрее.

Стартовое давление они выдержали – а значит, действовали в рамках правил. Вот если подобная ситуация возникнет в будущем году, мы увидим это благодаря новым стандартным сенсорам и зафиксируем нарушение. Но не сейчас».

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