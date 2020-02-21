Pirelli привезет на вторые тесты особые шины для «Зандфорта»

Сейчас в итальянской компании продолжают анализировать информацию об особенностях «Зандфорта» – трасса была реконструирована к предстоящему возвращению Ф1, получив новый асфальт и большой поперечный наклон в финальном повороте.

Машины Формулы 1 по ходу сезона никогда не оказываются в таких условиях, что привело Pirelli к решению разработать специальные шины для гонки в Голландии – они должны справиться с возросшими боковыми нагрузками.

На вторую неделю тестов в Барселоне компания привезет прототип передних сликов состава С2 и попросит команды использовать их для получения необходимых данных.

«Я расскажу командам об этих планах в течение дня, – объяснил глава гоночных программ Pirelli Марио Изола журналистам в середине пятницы. – Наш прототип имеет несколько иную силовую структуру. Мы продолжаем анализ данных из Зандфорта и уже пришли к некоторым выводам. Помимо прочего, эти шины будут использоваться с более высоким давлением.

Пока у нас нет полной информации о всех параметрах трассы, например, окончательных данных о том, насколько абразивен асфальт. Так что на тестах мы опробуем чуть иную конструкцию. Она работает несколько иначе и сильнее сопротивляется износу».

Изола добавил: «Мы обсудили все это с FIA и получили их согласие. Я не хочу слышать комментарии о том, что это паника – никакой паники нет. Это часть серьезного и профессионального процесса, мы должны быть готовы ко всему.

В итоге может получиться так, что подойдут и наши обычные шины с некоторыми ограничениями по параметрам, но мы также хотим проверить поведение других конструкций, и такая возможность будет у нас в Барселоне на финальных тестах.

В правилах сказано, что мы также вправе испытывать прототипы по ходу уик-эндов, по два комплекта на машину. На вторую неделю тестов мы привезем по два дополнительных комплекта на каждую машину. Это полные комплекты, но только передняя резина в них отличается от нынешней».