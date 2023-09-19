Pirelli привезет на Гран При Японии шины 2024 года
В тренировках предстоящего этапа команды Ф1 смогут поработать со сликами С2 в спецификации для будущего чемпионата
На предстоящем этапе Ф1 в распоряжении команд Ф1 будут три самых жестких состава резины – С1, С2 и С3. Кроме того, в пятницу участники чемпионата получат возможность с доработанной спецификацией сликов С2, которая будет использоваться в предстоящем сезоне Ф1.
Как объяснили в миланской компании, она должна обеспечить больше сцепления по сравнению с нынешней моделью.
«В пятницу мы предложим всем командам возможность проверить обновленные шины С2, – подтвердил глава гоночных программ Pirelli Марио Изола. – У них выше сцепление, а сами они точнее позиционированы по характеристикам между С1 и С3».
Шины Pirelli
Фото: Лионель Энг / Motorsport Images
Чтобы не нарушать командам подготовку к квалификации и гонке, новые шины будут предоставлены сверх тех 13 комплектов, что полагаются каждому пилоту на уик-энд. Использовать их разрешено только в пятницу.
После «Сузуки» тесты доработанных моделей продолжатся. В конце октября в Мексикe Pirelli в таком же формате привезет слики С4 для будущего сезона.
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