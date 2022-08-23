Pirelli предупредила пилотов Ф1 о новых сложностях в Спа

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Прошедшей зимой владельцы «Спа-Франкоршама» инвестировали более 80 миллионов евро в модернизацию гоночного комплекса – появились новые трибуны, в том числе в культовом повороте Радийон, были расширены зоны безопасности и заменено покрытие трассы на нескольких участках.

Участники Ф1 еще не имели возможность познакомиться с обновлениями, но вот в компании Pirelli уже знают о них немало – благодаря данным, полученным по ходу недавнего суточного марафона в классе GT. «Эта гонка подсказала нам, чего ожидать», – объяснил босс миланских шинников Марио Изола.

Он добавил: «В четырех поворотах (1-м, 6-м, 7-м и 9-м – прим.ред.) были размещены новые гравийные ловушки, которые теперь расположены гораздо ближе к асфальту. Гонщикам придется куда больше внимания уделить соблюдению границ трассы. Также куда выше шанс, что фрагменты графия попадут на полотно».

Асфальт заменили в общей сложности в пяти поворотах (2-м, 3-м, 4-м, 8-м и 9-м), но характер трассы, по мнению Изолы, остался прежним. «Здесь ничего не изменилось. Трасса по-прежнему бросает пилотам вызов, что делает ее особенной», – сказал Марио.

Pirelli привезет в Бельгию составы С2-С4, но в этот раз наверняка понадобятся и шины для сырой погоды. Предварительный прогноз обещает высокую вероятность дождя по ходу каждого из дней уик-энда. В 2021 году мокрая квалификация в Спа привела к нескольким серьезным авариям, а гонку из-за плохой погоды не удалось провести вовсе, пилоты лишь проехали несколько кругов за машиной безопасности.

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь