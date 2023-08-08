Pirelli предложила Формуле 1 сделать единые шины для мокрой трассы

На старте субботнего спринта в Спа на всех машинах – как того требует регламент – стояли дождевые шины. Но еще до того, как началась реальная борьба, стало ясно, что их нужно срочно менять на промежуточные. В командах решили провести пит-стоп одного из гонщиков еще до старта с хода, а второго – в конце первого круга.

Это лишний раз подтвердило, что дождевая резина в нынешней Ф1 является по сути бесполезной. Если на трассе настолько много воды, что условия требуют шин с синей маркировкой, то заезды обычно просто останавливают по соображениям безопасности.

Такая ситуация навела Pirelli на идею единой «супер-промежуточной» модели для мокрых условий, которая сочетала бы черты нынешних дождевой и промежуточной: обеспечивала необходимое сцепления, не генерируя такого количества брызг.

Этому проекту очень помогли многочисленные тесты, которые состоялись в последнее время для подготовки к отказу от термочехлов: для дождевых шин они не используются с Гран При Монако, а для промежуточных уйдут в историю вместе с сезоном-2023.

«Я вижу в существующей проблеме две составляющих, – объяснил гоночный босс Pirelli Марио Изола. – Первая – это эффективность резины на мокрой трассе. Другая – это обзорность. С точки зрения эффективности наши новые [«безгрелочные»] модели ощутимо превосходят старые.

На тестах мы увидели, что они позволяют ехать на пять-шесть секунд быстрее, в том числе в прохладных условиях. Важнее всего было убедиться, что даже без термочехлов проблем с их прогревом не будет».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, позади машины безопасности Фото: Эрик Юниус

Изола добавил: «Проблема же в том, что у новых моделей, похоже, получилась не совсем верная точка перехода [между типами шин].

Мы увидели это только после спринта в Спа, так как эта трасса отличается от тех, где проходили наши тесты. Прежде, опираясь на имеющиеся данные, мы считали моментом перехода с промежуточных на дождевые падение темпа на 15-16%.

Значит, к этой величине мы и должны стремиться. Но также остается и вопрос обзорности. Как известно, FIA совместно с командами работает над решением проблемы брызг – специальными устройствами, которые должны ограничить их объем не только от колес, но и от диффузора.

Но пока найти что-то, что радикально улучшило бы ситуацию, не удалось».

Пакет кузовных панелей для дождевых гонок Ф1 Фото: FIA

Так как победить брызги в обозримом будущем едва ли удастся, идея Pirelli с единой дождевой резиной выглядит весьма здравой.

«Сейчас, если на трассе много воды, заезды останавливают именно из-за обзорности, – объяснил Изола. – Потому есть смысл разработать новую модель промежуточных шин, назовем их супер-промежуточными или промежуточными-плюс, которая в действительности является гибридом двух существующих.

Этот единый продукт закрыл бы вопрос обзорности и обеспечил верную точку перехода на слики.

Если работы над брызговиками увенчаются успехом, можно сохранить два продукта, как сейчас. Тогда нужно будет лишь чуть доработать дождевые шины.

Но если дождевые по-прежнему будут нужны только для того, чтобы ездить за машиной безопасности, то я соглашусь с теми, кто называет их бесполезными. Требуется принять решение, что в действительности необходимо Формуле 1».

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Валттери Боттас, Alfa Romeo C43, на пит-лейне Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Гоночный босс Pirelli также рассказал, что уже обсуждал идею «супер-промежуточных» шин с FIA, Ф1 и командами. Но если идею итальянцев одобрят даже в самое ближайшее время, внедрить ее к 2024 году в любом случае не удастся.

Однако остается возможность сделать это прямо по ходу будущего сезона – как в этот раз с «безгрелочной» дождевой резиной. Впрочем, такая идея может натолкнуться на серьезное противодействие со стороны участников чемпионата, которые не любят столь резких перемен.

Вопрос еще и в том, что нынешний контракт Pirelli действует лишь до конца 2024-го, и пока нет уверенности, что миланцы получат новый, ведь с ними соперничает Bridgestone.

Но идея единой дождевой шины наверняка получит развитие – ведь она укладывается в крайне актуальную сейчас канву экономии и экологичности: Pirelli сможет производить и привозить на Гран При меньше комплектов, сокращая очень модный в последнее время углеродный след. Такая перспектива не может не заинтересовать боссов Ф1.