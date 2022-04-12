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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Pirelli поразила стратегия Williams с пит-стопом на последнем круге

Глава поставщика шин отметил, что он впервые за 12 лет столкнулся с таким подходом

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Pirelli поразила стратегия Williams с пит-стопом на последнем круге
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Гонку Формулы 1 в Австралии пилот Williams Алекс Элбон начал с довольно низкими ожиданиями: он стартовал последним после исключения из протокола квалификации за недостаточное количество топлива в баке машины и совсем не надеялся финишировать впереди более сильных команд пелотона.

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Однако Williams решила применить очень интересную стратегию – Алекс проехал 57 из 58 кругов на одном составе шин (а конкретно – на самом жестком из трех доступных на уик-энд), впервые остановившись в боксах лишь на последнем круге заезда. Несмотря на такой длинный отрезок, все это время резина «работала» как надо, и по итогу Элбон финишировал на десятой позиции.

Этот результат оказался неожиданным не только для самого коллектива, но и для поставщиков шин Pirelli. «Я понял, что они пытались сохранить позицию, – рассказал глава Pirelli Марио Изола. – Они не хотели заезжать в боксы раньше, чтобы не попасть в трафик. Наверное, впервые за 12 лет я столкнулся с такой стратегией, когда на машине используется один комплект резины на всю гонку. Да, в 2014 году в Сочи Нико Росберг поменял шины на первом круге, а потом проехал на другом комплекте всю дистанцию. Нынешняя ситуация была немного другой, потому что Элбон проехал 57 кругов с самого старта. Странно было видеть такой подход.

Сможем ли мы увидеть подобное в будущем? Стоит учитывать, что Элбон сделал это на составе С2, а на некоторых этапах будет доступен еще более жесткий состав С1, который потенциально может держаться еще дольше. Все будет зависеть от уровня прессинга, оказываемого на шины, а в этой ситуации определенно еще помог и сейфти-кар.

Смена на последнем круге в конце заезда – это очень странно. На первом можно, например, заехать в Монако, потому что там низкий износ. Но последний круг все еще вызывает у меня вопросы!».

Дополнительная информация: Адам Купер

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