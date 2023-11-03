Pirelli попросила FIA очистить асфальт «Интерлагоса» после проколов в тренировках

Льюису Хэмилтону и Фернандо Алонсо пришлось менять левые задние шины после проколов в пятничной утренней сессии. С учетом того, что уик-энд проходит в спринтерском формате, потеря времени стала для их команд весьма чувствительной.

При расследовании выяснилось, что причиной повреждения стали шурупы и гвозди, которые оказались на асфальте – преимущественно в области пит-лейна. Кроме того, по наблюдению Motorsport.com, поперечные проточки в асфальте, призванные отводить дождевую воду, после недавних дождей оказались забиты грязью.

С учетом такой картины представители Pirelli обратились к FIA с запросом о дополнительной чистке трассы перед квалификацией.

Гоночный босс миланцев Марио Изола пояснил: «Два прокола оказались вызваны посторонними объектами. Кроме того, мы обнаружили несколько порезов рабочей поверхности [у других гонщиков], так что проинформировали FIA о необходимости очистить трассу.

Я полагаю, проблемы прежде всего связаны с пит-лейном. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией».

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Главный гоночный инженер Aston Martin Том Маккаллоу рассказал что еще в четверг после ознакомительного круга по трассе сообщил руководителю гонок Ф1 Нильсу Виттиху о замеченных проблемах.

Он добавил, что Фернандо Алонсо после тренировки пожаловался на большое количество песка.

«Во время нашей прогулки мы отметили, что асфальт очень загрязненный, – сказал Маккаллоу. – На многих участках там была настоящая грязь. Посторонних фрагментов мы не увидели, но когда Фернандо проехал первую серию кругов, он сказал: "Множество камешков, меня словно пескоструит на ходу".

На самом деле, это видно по переднему крылу: его сильно поцарапало на трассе».