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Pirelli попросила FIA очистить асфальт «Интерлагоса» после проколов в тренировках

По ходу пятничной тренировки Гран При Бразилии выяснилось, что на трассе находится множество посторонних предметов, некоторые из которых способны повредить резину

Мэтт Кью
Автор Мэтт Кью
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Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Льюису Хэмилтону и Фернандо Алонсо пришлось менять левые задние шины после проколов в пятничной утренней сессии. С учетом того, что уик-энд проходит в спринтерском формате, потеря времени стала для их команд весьма чувствительной.  

При расследовании выяснилось, что причиной повреждения стали шурупы и гвозди, которые оказались на асфальте – преимущественно в области пит-лейна. Кроме того, по наблюдению Motorsport.com, поперечные проточки в асфальте, призванные отводить дождевую воду, после недавних дождей оказались забиты грязью. 

С учетом такой картины представители Pirelli обратились к FIA с запросом о дополнительной чистке трассы перед квалификацией.  

Гоночный босс миланцев Марио Изола пояснил: «Два прокола оказались вызваны посторонними объектами. Кроме того, мы обнаружили несколько порезов рабочей поверхности [у других гонщиков], так что проинформировали FIA о необходимости очистить трассу.  

Я полагаю, проблемы прежде всего связаны с пит-лейном. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией». 

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Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Главный гоночный инженер Aston Martin Том Маккаллоу рассказал что еще в четверг после ознакомительного круга по трассе сообщил руководителю гонок Ф1 Нильсу Виттиху о замеченных проблемах. 

Он добавил, что Фернандо Алонсо после тренировки пожаловался на большое количество песка. 

«Во время нашей прогулки мы отметили, что асфальт очень загрязненный, – сказал Маккаллоу. – На многих участках там была настоящая грязь. Посторонних фрагментов мы не увидели, но когда Фернандо проехал первую серию кругов, он сказал: "Множество камешков, меня словно пескоструит на ходу". 

На самом деле, это видно по переднему крылу: его сильно поцарапало на трассе».

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