Pirelli: Пит-стопов будет меньше, зато обгонов – больше

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В 2022 года Формула 1 переходит на 18-дюймовые шины вместо более толстых 13-дюймовых. Изменения, впрочем, произойдут не только в размере резины. Новые шины обещают быть более стойкими к износу, а значит команды станут предпочитать совершать один обязательный пит-стоп вместо возможных двух.

Пит-стопы – это всегда фактор неожиданности, где может решиться исход гонки. Не будут ли Гран При менее зрелищными в 2022 году? На это ответил представитель шинного концерна Pirelli в Формуле 1 Марио Изола.

«Надеюсь, это не приведет к снижению количества вариантов стратегии, – сказал Изола. – Мы разрабатывали новую резину таким образом, чтобы у команд был выбор между одним и двумя пит-стопами. Но я должен признать, что новые шины изнашиваются медленнее, а значит есть шанс, что команды станут чаще выбирать тактику одного пит-стопа.

Но даже в этом случае я не вижу никакой проблемы. Среди пилотов есть те, кто способен обгонять, так пусть новые шины позволят им гнать в полную силу и совершать обгоны, а не надеяться на то, чтобы опередить соперника за счет стратегии. В конце концов Формула 1 проводила исследование и выяснило, что зрители хотят видеть обгоны на трассе, а не за счет удачных пит-стопов.

Сами водители просили нас сделать шины, которые будут менее склонны к перегреву и меньше изнашиваться, чтобы на них можно было атаковать по максимуму. И мы согласовали это с Ф1, с FIA, с командами. И мы создали действительно полностью новую резину, начиная от конструкции корда и заканчивая ее составами».

Изола также пообещал разработать новую резину на 2023 год, если шины 2022 года станут разочарованием.

«Мы потратим 2022 год на то, чтобы изучить резину и к 2023 году сделать следующую генерацию шин. Возможно нас не устроит разница во времени круга на разных составах резины, возможно мы захотим изменить скорость деградации или что-то еще.

Повторюсь, что наши расчеты показывают, что число пит-стопов, возможно, станет меньше, но количество обгонов на трассе – больше. Эти расчеты теперь предстоит проверить в реальных гонках. Если мы ошиблись, то сможем исправиться к 2023 году», – заявил представитель шинного концерна.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл