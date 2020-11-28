Pirelli ответили на критику Хэмилтона: скорости никто не обещал

После первых испытаний новых шин Pirelli образца 2021 года на пятничных тренировках в Бахрейне, многие гонщики остались недовольны изменением резины. Жестче всех высказался семикратный чемпион Льюис Хэмилтон, назвавший новые шины тяжелыми и медленными. С ним согласились многие соперники, включая Себастьяна Феттеля.

Такая критика привела к разговору о том, чтобы оставить на 2021 год шины 2020 года: в прошлом году было сделано ровно то же самое. Однако на этот раз в Pirelli не увидели в словах пилотов достойных аргументов .

«Мы обсуждали введение новых шин и с командами, и с FIA, – заявил Motorsport.com представитель шинного концерна в Ф1 Марио Изола. – Мы объяснили причины по которым мы сделали их такими и получили от FIA омологацию. И сейчас мы воспользовались возможностью предоставить эту резину командам, чтобы они пораньше смогли собрать все необходимые данные.

Вопрос сохранения шин образца 2020 года даже не обсуждается. И честно сказать нам не хотелось бы и начинать. Мы проделали большую работу, создали шины более прочными, что было главной задачей.

Так что я не вижу поводов возвращаться к старым шинам. Кто-то всегда недоволен когда мы предлагаем что-то новое. Но это естественно, это часть нашей работы.

С другой стороны, если есть противники новых шин, то мне бы хотелось услышать их доводы. Но снижение сцепления я за аргумент не считаю, так как у всех шины одинаковые и все в равных условиях. Если у кого-то возникает недостаточная поворачиваемость, то проблема в машине, а не в резине. Я слышал, как на это жаловался Макс Ферстаппен, так мы сказали его команде, чтобы они просто поменяли настройки.

В конце концов гонщики испытывали резину на болидах, которые были созданы под старые шины, используемые уже два года. Они знают эту резину, уверены в ней, умеют настраивать под нее болиды. С новой резиной баланс меняется.

На самом деле ситуация заключается в том, что мы изменили профиль передних шин, что отразилось на аэродинамике болидов. И командам нужно было понять, как именно новые шины влияют на распределение воздушных потоков. Все собирали данные. Но гонщики не чувствуют этого, им важна только скорость. Вот они и жаловались».