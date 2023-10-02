Pirelli откажется от перехода на новый состав С2 в 2024 году

После анализа данных о работе своей резины в первой половине 2023 года инженеры Pirelli пришли к выводу, что состав С2 – второй по жесткости в линейке от С1 до С5 – оказался не очень удачно позиционирован, и его желательно чуть изменить, добавив сцепления.

По ходу пятничных тренировок недавнего этапа на трассе «Сузука» команды получили возможность опробовать доработанную версию, которую в миланской компании подготовили для сезона-2024.

Как оказалось, новый вариант не понравился командам, так как не обеспечил ожидаемых характеристик. Теперь можно говорить, что его почти точно не станут использовать в предстоящем сезоне, оставив существующую спецификацию.

Глава гоночный программ Pirelli Марио Изола объяснил: «Мы изучили данные, сделав поправки на изменение трассы. Очень похоже, что новые прототипы не обеспечили того уровня сцепления, на который мы рассчитывали.

Получается, что мы оставим нынешний состав C2. Без ощутимой прибавки в сцеплении вводить новый просто не нужно, так как и существующий вариант неплохо справляется.

Да, по своим свойствам он ближе к С1, чем к С3, именно поэтому мы хотели проверить новинку».

Марио Изола, гоночный менеджер Pirelli Motorsport Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В Pirelli отказались от дальнейших планов исправить С2, но на предстоящем вскоре Гран При Мексики проведут еще один эксперимент, на этот раз с составом С4.

«Мы хотим проверить его в Мехико, – объяснил Изола. – Схема работы команд вновь будет добровольной, никакой специально выделенной тренировки. Каждый пилот получит по два комплекта экспериментальных шин [вдобавок к остальным].

В данном случае проверить надо не сам состав, с ним все в порядке. Но мы заметили, что в этом сезоне С4 демонстрирует избыточное зернение. Так что решено было подправить механические параметры, чтобы расширить рабочий диапазон. Сейчас в командах жалуются, что он маловат».

В этом году в Мексике будут использоваться более мягкие составы, чем в 2022-м – С3, С4 и C5.