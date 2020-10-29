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Формула 1 / Новость

Pirelli определилась с шинами для 2021 года

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Pirelli определилась с шинами для 2021 года
Автор:
, ответственный редактор

Проанализировав данные тестов в Портимане, итальянская компания выбрала спецификации сликов для будущего сезона Ф1

FIA омологирует резину для предстоящего чемпионата 1 ноября – изначально было известно, что она останется практически такой же, как и два последних года. Однако на Гран При Португалии Pirelli провела испытания экспериментальных сликов. призванных выдерживать повышенную нагрузку. 

В миланской компании остались довольны обратной связью пилотов и команд – в пятницу они работали с немаркированной резиной по программе Pirelli, проехав по 18 кругов. Испытания проходили вслепую: никто не знал, на каком составе и с каким из нескольких вариантов силового каркаса работает. 

При этом для сравнения данных все были обязаны заправить в баки по 105 кг топлива и установить фиксированное давление в шинах, на 1 PSI меньше, чем в остальной части уик-энда.

Нынешняя резина используется в Ф1 с 2019 года – в конце прошлого чемпионата команды объявили, что их не устраивает спецификация-2020, подготовленная Pirelli, и старую модель оставили еще на год. Из-за пандемии срок ее использования пришлось продлить и на третий сезон.

При этом нагрузка на шины все это время росла вместе с аэродинамической эффективностью шасси. FIA уже приняла ряд мер по снижению прижимной силы в 2021-м примерно на 10%. 

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Pirelli, со своей стороны, сделала более прочным силовой каркас сликов – это позволило избежать такой крайне непопулярной меры, как увеличение планки минимального давления. Это позволило бы справиться с возросшей нагрузкой, но повысило бы риск перегрева и пузырения резины. 

Так как отзывы пилотов и команд оказались позитивными, Pirelli проанализировала данные из Портимана и выбрала окончательные варианты шин, которые предстоит использовать Формуле 1 в 2021 году. 

Как и сейчас, в распоряжении участников чемпионата поступят пять составов разной жесткости, от С1 до С5, причем для каждого Гран При Pirelli будет выбирать три из них. При этом никаких дополнительных шинных тестов в этом году уже не будет – традиционные заезды в Абу-Даби решено было сократить и отдать молодым гонщикам. 

Таким образом, с новыми шинами пилоты и команды чемпионата смогут познакомиться только зимой на предсезонных тестах. 

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Серия Формула 1
Автор Франко Нуньес

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