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Pirelli объявила выбор составов на Венгрию и Бельгию

Миланские шинники привезут на «Хунгароринг» самые мягкие слики, а в Спа – чуть более жесткие

Автор:
Шина McLaren MCL60

До летнего перерыва Формуле 1 осталось провести три июльских Гран При. Во вторник стало известно, какие составы сликов компания Pirelli предоставит командам на два последних их них. 

В Будапеште решено использовать самый популярный в нынешнем чемпионате «мягкий» набор С3/С4/С5 – с учетом весьма вероятной жары и большого числа поворотов это обещает сделать тактический фактор весьма значимым в воскресенье. 

На бельгийском этапе, который вместо традиционного конца августа состоится в июле и пройдет в спринтерском формате, у команд будут шины С2/С3/С4.

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Выбор составов резины в сезоне Ф1 2023 года

Этап Дата Soft Medium Hard
Bahrain Гран При Бахрейна 3-5 марта C1 C2 C3
Saudi Arabia Гран При Саудовской Аравии 17-19 марта C2 C3 C4
Australia Гран При Австралии 31 марта – 2 апреля C2 C3 C4
Azerbaijan Гран При Азербайджана 28-30 апреля С3 С4 С5
United States Гран При Майами 5-7 мая С2 С3 С4
Italy Гран При Эмилии-Романьи 19-21 мая С3 С4 С5
Monaco Гран При Монако 26-28 мая С3 С4 С5
Spain Гран При Испании 2-4 июня С1 С2 С3
Canada Гран При Канады 16-18 июня С3 С4 С5
Austria Гран При Австрии 30 июня – 2 июля С3 С4 С5
United Kingdom Гран При Великобритании 7-9 июля С1 С2 С3
Hungary Гран При Венгрии 21-23 июля С3 С4 С5
Belgium Гран При Бельгии 28-30 июля С2 С3 С4
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