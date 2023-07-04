Pirelli объявила выбор составов на Венгрию и Бельгию

До летнего перерыва Формуле 1 осталось провести три июльских Гран При. Во вторник стало известно, какие составы сликов компания Pirelli предоставит командам на два последних их них.

В Будапеште решено использовать самый популярный в нынешнем чемпионате «мягкий» набор С3/С4/С5 – с учетом весьма вероятной жары и большого числа поворотов это обещает сделать тактический фактор весьма значимым в воскресенье.

На бельгийском этапе, который вместо традиционного конца августа состоится в июле и пройдет в спринтерском формате, у команд будут шины С2/С3/С4.

Выбор составов резины в сезоне Ф1 2023 года

Этап Дата Soft Medium Hard Гран При Бахрейна 3-5 марта C1 C2 C3 Гран При Саудовской Аравии 17-19 марта C2 C3 C4 Гран При Австралии 31 марта – 2 апреля C2 C3 C4 Гран При Азербайджана 28-30 апреля С3 С4 С5 Гран При Майами 5-7 мая С2 С3 С4 Гран При Эмилии-Романьи 19-21 мая С3 С4 С5 Гран При Монако 26-28 мая С3 С4 С5 Гран При Испании 2-4 июня С1 С2 С3 Гран При Канады 16-18 июня С3 С4 С5 Гран При Австрии 30 июня – 2 июля С3 С4 С5 Гран При Великобритании 7-9 июля С1 С2 С3 Гран При Венгрии 21-23 июля С3 С4 С5 Гран При Бельгии 28-30 июля С2 С3 С4