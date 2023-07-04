Pirelli объявила выбор составов на Венгрию и Бельгию
Миланские шинники привезут на «Хунгароринг» самые мягкие слики, а в Спа – чуть более жесткие
До летнего перерыва Формуле 1 осталось провести три июльских Гран При. Во вторник стало известно, какие составы сликов компания Pirelli предоставит командам на два последних их них.
В Будапеште решено использовать самый популярный в нынешнем чемпионате «мягкий» набор С3/С4/С5 – с учетом весьма вероятной жары и большого числа поворотов это обещает сделать тактический фактор весьма значимым в воскресенье.
На бельгийском этапе, который вместо традиционного конца августа состоится в июле и пройдет в спринтерском формате, у команд будут шины С2/С3/С4.
Выбор составов резины в сезоне Ф1 2023 года
|Этап
|Дата
|Soft
|Medium
|Hard
|Гран При Бахрейна
|3-5 марта
|C1
|C2
|C3
|Гран При Саудовской Аравии
|17-19 марта
|C2
|C3
|C4
|Гран При Австралии
|31 марта – 2 апреля
|C2
|C3
|C4
|Гран При Азербайджана
|28-30 апреля
|С3
|С4
|С5
|Гран При Майами
|5-7 мая
|С2
|С3
|С4
|Гран При Эмилии-Романьи
|19-21 мая
|С3
|С4
|С5
|Гран При Монако
|26-28 мая
|С3
|С4
|С5
|Гран При Испании
|2-4 июня
|С1
|С2
|С3
|Гран При Канады
|16-18 июня
|С3
|С4
|С5
|Гран При Австрии
|30 июня – 2 июля
|С3
|С4
|С5
|Гран При Великобритании
|7-9 июля
|С1
|С2
|С3
|Гран При Венгрии
|21-23 июля
|С3
|С4
|С5
|Гран При Бельгии
|28-30 июля
|С2
|С3
|С4
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