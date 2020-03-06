Pirelli объявила составы резины для Гран При Испании

На Гран При Испании этого года командам Формулы 1 предстоит использовать три наиболее жестких состава шин Pirelli – C1, C2 и С3. Об этом официально заявили представители итальянской шинной компании. Таким образом, списки доступных составов известны уже для 8-ми этапов – включая гонку в Китае, чья судьба остается неопределенной.

Гран При C1 C2 C3 C4 C5 Австралия Бахрейн Вьетнам Китай * Нидерланды Испания Монако будет объявлено позже Азербайджан Канада

* гонка перенесена, новые даты проведения не известны

Применительно к Гран При Испании итальянские шинники сделали тот же выбор, что и в прошлом году (как известно, команды Ф1 предпочли в этом сезоне использовать те же типы шин, что и в 2019-м – отказавшись от уже разработанных Pirelli новых составов).

В прошлом году большинство пилотов провели гонку с двумя пит-стопами, используя состав С2 на втором отрезке и С3 – на остальных. Первая волна пит-стопов прошла в диапазоне между 21-м и 27-м кругами (из 66-ти), вторая – на 45-м и 46-м кругах.