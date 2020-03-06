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Формула 1 / Гран При Испании / Новость

Pirelli объявила составы резины для Гран При Испании

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Pirelli объявила составы резины для Гран При Испании
Автор:
, журналист (Франция)
6 мар. 2020 г., 02:25

Испанская гонка стала второй, где командам и пилотам предстоит работать с тремя наиболее жесткими типами шин.

На Гран При Испании этого года командам Формулы 1 предстоит использовать три наиболее жестких состава шин Pirelli – C1, C2 и С3. Об этом официально заявили представители итальянской шинной компании. Таким образом, списки доступных составов известны уже для 8-ми этапов – включая гонку в Китае, чья судьба остается неопределенной. 

Гран При C1 C2 C3 C4 C5
Австралия    
Бахрейн    
Вьетнам    
Китай *    
Нидерланды    
Испания    
Монако будет объявлено позже
Азербайджан    
Канада    

* гонка перенесена, новые даты проведения не известны

Применительно к Гран При Испании итальянские шинники сделали тот же выбор, что и в прошлом году (как известно, команды Ф1 предпочли в этом сезоне использовать те же типы шин, что и в 2019-м – отказавшись от уже разработанных Pirelli новых составов).

В прошлом году большинство пилотов провели гонку с двумя пит-стопами, используя состав С2 на втором отрезке и С3 – на остальных. Первая волна пит-стопов прошла в диапазоне между 21-м и 27-м кругами (из 66-ти), вторая – на 45-м и 46-м кругах.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании Билеты
Автор Фабьен Гайяр

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