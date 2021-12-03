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Формула 1 / Гран При Катара Новость

Pirelli объяснила проблемы с резиной в Катаре

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В прошлой гонке Ф1 сразу четверо пилотов стали жертвой проколов – как оказалось, причиной всему поребрики

Pirelli объяснила проблемы с резиной в Катаре

Валттери Боттас, Ландо Норрис и оба гонщика Williams лишились надежд на хороший результат в Гран При Катара после одинаковых сложностей с передней левой шиной: она теряла структурную целостность, вынуждая пилота ехать в боксы для замены. 

Николя Латифи пришлось остановить машину на трассе, а Боттас смог продолжить борьбу, но позже сошел из-за повреждений машины. 

В Pirelli не стали спешить с выводами, предложив несколько причин такого количаства отказов. И лишь в Саудовской Аравии две недели спустя предстваители компании подтвердили, что первоначальное предположение о губительном влиянии поребриков оказалось верным. 

«Опираясь на имеющиеся данные, мы считаем главной причиной проблем количество времени, в течение которого гонщики проезжали по поребрикам, – говорится в заявлении миланской команды, опубликованном в пятницу в Джидде. – Также важно учесть высокую скорость в эти моменты и значительную боковую и вертикальную нагрузку. Такая ситуация является уникальной и встречается только на "Лосаиле".

Серьезную нагруpre от проезда по поребрикам было невозможно предположить, исходя из имеющихся до начала уик-энда данных. Повреждение структурного каркаса шины приводило к падению давления в области боковой стенки, что, в свою очередь, вызывало разрушение уже спустя несколько секунд».

В Pirelli добавили, что исключают возможность каких-либо производственных дефектов своих шин. Всю собранную информацию представители компании предоставили FIA и командам чемпионата. 

Глава шинников Марио Изола добавил, что даже по итогам пятничных тренировок Гран При у его инженеров не было опасений за работу шин в гонке.

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