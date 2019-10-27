Pirelli обвинила Ф1 в введении телезрителей в заблуждение

В телетрансляции Формулы 1 в Японии впервые была показана инфографика, где в процентах оценивался износ каждого из четырех колес болидов по ходу гонки. Это нововведение удивило представителей концерна Pirelli. По словам Марио Изолы, он не знает, откуда были взяты эти данные, но уверен в их некорректности.

Изола также пообещал поговорить с организаторами телетрансляции с Гран При Мексики, чтобы попытаться не допустить подобной инфографики в будущем.

«Мы не предоставляли таких данных, – заявил Изола в Мехико. – И вообще очень сложно предсказать уровень износа резины для каждой конкретной машины. Мы можем подсчитать средний износ, но это как средняя температура по больнице – по этим подсчетам нельзя судить о состоянии шин у каждой конкретной машины.

Нужно понимать, что и команды многое отдали бы за информацию о том, насколько изношены шины. Это дает большое преимущество в гонке. Так что вы видите, что это очень ценная информация, которой никто не владеет.

Стиль пилотирования, конструкция машины, умение беречь шины, изменение условий на трассе к гонке по сравнению с пятничными тренировками – все это влияет на износ.

Прогноз делается по итогам пятницы. Но в воскресенье температура на трассе может измениться на 10 градусов. Очень много неизвестных в этом уравнении. Если по итогам пятницы вы в среднем проезжаете 25 кругов на одном комплекте, но нельзя просто арифметически прогнозировать, что после 10 кругов в гонке шин хватит еще на 15 кругов.

Я еще поговорю с людьми из Ф1, потому что приводимые в Японии данные стали для нас сюрпризом. Они лишь вводят зрителей в заблуждение».

Дополнительная информация: Адам Купер