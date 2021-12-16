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Формула 1 / Декабрьские тесты в Абу-Даби Новости

Pirelli о тестах 18-дюймовых шин: Резина гранулировалась, машины сносило

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По словам представителя марки Марио Изолы, пока время круга на новой резине не показательно

Pirelli о тестах 18-дюймовых шин: Резина гранулировалась, машины сносило

На этой неделе в Абу-Даби завершились тесты 18-дюймовых шин для Формулы 1, которые в следующем сезоне заменят существовавшую до сих пор 13-дюймовую резину. Они проводились с использованием так называемых мулов: болидов действующего поколения, которые были переделаны под более крупные колеса.

Все данные, полученные на тестах, станут доступны всем командам, а потому некоторые предпочли не участвовать в заездах вовсе и воспользоваться общей информацией.

Гонщики начали с рабочим давлением в 15 атмосфер спереди и 12 сзади. По традиции итоги тестов подвел представитель Pirelli в Формуле 1 Марио Изола.

«Мы довольны результатами двух тестовых дней и тем, какое поведение мы видели у новых 18-дюймовых шин, – сказал Изола. – В первый день мы наблюдали гранулирование резины, что приводило к увеличению недостаточной управляемости и сносу передних колес.

Особенно это проявлялось на самых мягких комплектах. Их активно использовали в Абу-Даби. Данные показали, что следует снизить давление задних шин на одну атмосферу. И стало лучше, особенно с составом C3.

Мы учитываем, что тесты проводились на машинах старого поколения. Время не показательно, а сами тесты нужны только для того, чтобы команды получили данные, которые они смогут зимой проанализировать.

Полноценную картину мы увидим на первых тестах болидов 2022 года. Эти машины очень сильно отличаются по аэродинамике, тормозам и колесным надкрылкам. Уже сейчас проведено множество симуляций. Пока мы видим, что новые болиды на полторы секунды медленнее нынешних. Думаю, этот разрыв к концу года исчезнет».

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