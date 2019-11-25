Pirelli не увидела проблемы в отказе от шин 2020 года

Пилоты Формулы 1 имели возможность испытать шины Pirelli разработанные для 2020 года в Остине по ходу гоночного уик-энда Гран При США. И многие остались недовольны резиной, при разработке которой производитель стремился расширить диапазон рабочих температур.

Финальные тесты должны пройти уже после окончания сезона в Абу-Даби. И в Pirelli не против отказа от новой резины, если команды того потребуют.

«Мы хотим как следует протестировать шины 2020 года в Абу-Даби, – заявил представитель компании в Формуле 1 Марио Изолла. – И после этого проанализировать данные. У команд будет возможность проголосовать, и если 70% из них будут против, то мы можем вернуться к варианту 2019 года.

В этом нет никакой сложности. Шины 2019 года являются отличным продуктом. Так что мы не против, если будет принято такое решение. Но также важно понять, почему после года тестов мы получили отрицательный результат, чтобы учесть это на будущее».

При этом Изола подчеркнул, что негативное восприятие гонщиками новых шин в Остине может иметь вполне объективные причины.

«Тесты в Остине были нерепрезентативны по ряду причин, – пояснил Изола. – Там была неподходящая погода, а кроме того по ходу гоночного уик-энда никто не собирался менять настройки под новую резину.

Профиль у резины отличается. Так что им нужно было изменить настройки аэродинамики. Кроме того, новые шины рассчитаны на другое давление. Так что понятно, что когда у тебя новый продукт, с ним нужно сначала научиться работать».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл