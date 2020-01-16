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Формула 1 / Новость

Pirelli: Не откажемся от 18-дюймовых шин из-за недовольства команд

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Pirelli: Не откажемся от 18-дюймовых шин из-за недовольства команд
Автор:
, Редактор
16 янв. 2020 г., 05:05

Производитель покрышек для Формулы 1 уверен в успехе новых колес в 2021 году.

Среди всех изменений технического регламента, которые намечены в Формуле 1 на 2021 год, есть и замена шин. Вместо нынешних 13-дюймовых колес серия перейдет на 18-дюймовые, которые уже в этом году опробуют на серии поддержке Ф1 – Формуле 2.

В прошлом году Pirelli планировала поставить Ф1 новые шины в сезоне-2020, однако возражение команд привело к отказу от этого плана и в новом сезоне пилоты будут использовать прошлогодние шины. Но глава автоспортивного подразделения Pirelli Марио Изола заверил, что с 18-дюймовыми шинами подобное не повторится.

«К счастью, мы уже провел три тестовых сессии в 2019-м, – сказал Изола. – И первые отзывы были хорошими. Так что я никаких сюрпризов в этом году не жду. Очевидно, в 2021-м машины будут другими. Они будут спроектированы под 18-дюймовые шины, это будет новый продукт. На возвращение на 13-дюймовые колеса нет никаких шансов.

Но я настроен положительно, потому что за первые сессии с Renault в прошлом году мы проехали 213 кругов. Мы использовали “мул”, новые обода, новые шины и ждали проблемы. В таких случаях ожидаешь, что заезды остановятся на полдня, а то и дольше. Но вообще никаких проблем не было. Мы выполнили весь свой двухдневный план, проехали более 1000 км. Очень продуктивно поработали.

Если новый аэродинамический пакет будет работать, как ожидается, гораздо меньше влияя на прижимную силу преследующих машин, это изменит всю ситуацию. Сейчас из-за этого теряется 50% прижима».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Алекс Калинаукас

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