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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Pirelli назвала причину взрыва шин в Баку

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Как и предсказывал Макс Ферстаппен, итальянцы объяснили его аварию посторонними фрагментами на трассе

Pirelli назвала причину взрыва шин в Баку

Аварии Лэнса Стролла и Макса Ферстаппена в Азербайджане получились очень похожими. На длинной прямой бакинской трассы на машинах не выдерживала резина левого заднего колеса – после чего лишь по счастливому стечению обстоятельств обходилось без серьезных последствий.

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В тот момент оба пилота использовали состав сликов С3 – самый жесткий из всех, что компания Pirelli привезла на этот этап. Когда Макса после схода попросили назвать возможные причины проблем с резиной, он ответил, что Pirelli в любом случае свалит все на повреждение резины посторонними объектами. 

Именно так и вышло – глава миланских шинников в Ф1 Марио Изола рассказал, что порезы и повреждения колес после финиша были найдены и на других машинах. 

При этом он отметил, что окончательные выводы делать пока все же рано. 

«Разумеется, нам нужно провести расследование, – сказал Марио Motorsport.com. – Пока у меня есть только предварительная информация. В обоих случаях имело место резкое падение давления [в шине] без каких-либо предварительных сигналов.  

Это было заднее левое колесо, которое на этой трассе не самое нагруженное – таковым является правое заднее. Если же говорить об износе. то больше всего страдает правое переднее. Так что дело точно не в износе.

Очень важную деталь мы обнаружили в левой задней шине Льюиса Хэмилтона. Это порез, весьма крупный. На тот самом комплекте. который был не его машине в момент аварии Маска. 

Когда все поменяли шины перед рестартом, мы проверили использованные комплекты и нашли этот порез. К счастью, он не задел силовой каркас шины. Потому она и не теряла давление. Но это свидетельство, что порезы были и у других [помимо Стролла с Ферстаппеном].

Остальные шины, которые отработали по 30 кругов или чуть больше, не имели никаких свидетельств потенциальных проблем. Это все, что я сейчас знаю».

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Изола добавил: «Разумеется, мы уже завтра переправим шины по воздуху в Милан, чтобы как можно быстрее изучить их. И тогда выясним истинные причины случившегося – обломки это или что-то другое».  

При этом итальянец признался, что понимает недовольство гонщиков в адрес Pirelli.

«Практически невозможно создать такую шину, которая успешно противостояла бы любым возможным посторонним объектам, – сказал он. – Но мы подумаем, что тут можно сделать. 

Я понимаю опасения гонщиков после аварий на высокой скорости. Я и сам очень переживаю. 

Но думаю, это все же были обломки. Ведь поведение машин в обоих случаях было совершенно штатным, никаких тревожных сигналов. Ни от подвески, ни от резины, ни от тормозов. Никаких намеков на возможные проблемы. И затем стремительный отказ.

Учитывая, что левая задняя шина здесь не самая нагруженная, и также тот порез, что мы нашли у Льюиса, эта версия кажется нам наиболее вероятной. 

Но мы ничего не будет исключать. Макс верно сказал – такие вещи происходить не должны».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Сессия Гонка
Автор Адам Купер

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