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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Pirelli: Мы сказали командам не ехать до финиша

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Представитель шинной компании заявил, что продолжать движение на такой резине попросту было опасно

Pirelli: Мы сказали командам не ехать до финиша

После Гран При Турции Льюис Хэмилтон выразил недовольство тем, что команда зазвала его на поздний пит-стоп для смены изношенных промежуточных шин на такие же свежие, в результате чего он потерял две позиции.

По словам Хэмилтона, он чувствовал, что резины хватит до самого финиша. Эстебану Окону на Alpine действительно удалось проехать всю дистанцию на одном комплекте шин, хотя после его остановки стало видно, что у них уже начался износ корда.

Представитель Pirelli в Формуле 1 Марио Изола после гонки сказал, что посмотрел шины Хэмилтона и пришел к выводу, что они были в совершенно негодном состоянии.

«Глядя на шины после гонки я могу сказать, что не было шансов дотянуть на них до финиша, так как они уже были на пределе, – сказал Изоа. – Там уже не оставалось рабочего слоя, только каркас, на котором нельзя ехать. Доводить резину до такого состояния вообще опасно. Хотя я могу понять, что в гонке очень обидно терять позиции».

После этого Изолу, естественно. Спросили о том, как же это удалось Окону.

 

«На болидах разных команд резина изнашивается не равномерно, также это зависит от того, как сильно пилот атаковал по ходу гонки, но все же у всех гонщиков, кто сменил шины под конец дистанции и кто дотянул до финиша резина была стерта до корда.

Уже у тех, кто сделал пит-стоп на 47-48 кругах шины были полностью стерты. Мы говорили о том, что покрытие трассы по сравнению с прошлым годом стало более агрессивным, зацеп улучшился, к тому же асфальт был влажным, а не мокрым. Так что я посоветовал своим инженерам сказать командам, чтобы они скорее зазывали пилотов в боксы, а не тянули до финиша, так как это было очень рискованно», – сказал руководитель Pirelli в Ф1.

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