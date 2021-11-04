Pirelli: Машины-2022 будут немного медленнее нынешних

С 2022 года Формула 1 перейдет на машины, сделанные по новому техническому регламенту. Также будут изменены колеса – в чемпионате впервые появятся 18-дюймовые шины. Пока Pirelli только тестирует новую резину, но уже столкнулась с трудностями – машины 2022 года, по предварительным расчетом, оказываются быстрее, чем ожидалось.

«Мы ожидали, что новые машины будут на две-три секунды медленнее нынешних, – цитирует Изолу Auto Motor und Sport. – Но постепенно симуляции команд становятся все более надежными. Теперь предсказывают, что новые машины будут совсем немного медленнее нынешних».

Пока новые колеса Pirelli опробовали только на специальных болидах – мулах, которые команды готовят для тестов. Поскольку это не боевые машины, их скорость заметно ниже.

«Мулы 2016-го и 2017-го годов были на пять секунд медленнее реальных машин, – пояснил Изола. – Так что мы выбрали консервативный подход предполагая, что машины-2022 окажутся быстрее.

Надо также понимать, что болиды будут дорабатывать. К финишу сезона они могут стать быстрее на пару секунд».