Pirelli и Ferrari не смогли начать тесты шин вовремя

В эти выходные на автодроме в Хересе проводятся тесты шин в рамках подготовки к переходу в 2021 году на 18-дюймовую резину. В таких испытаниях обычно задействована одна машина, и в этот уик-энд используется доработанный автомобиль Ferrari SF90 под управлением Шарля Леклера. Итальянская команда предпочла задействовать на этих заездах именно монегаска, т.к. контракт его партнера Себастьяна Феттеля истекает в конце этого года.

Однако начать испытания в изначально намеченное время не получилось: первый выезд на трассу был отложен из-за утреннего тумана (который помешал бы работе медицинского вертолета). Об этом гоночное отделение Pirelli рассказало в своем твитере.

В итоге заезды начались с опозданием в 45 минут. Леклер сначала сделал один круг по трассе для проверки всех систем машины, вернулся в боксы – и через некоторое время приступил к работе по изначально спланированной программе.

Напомним, что в тестах 18-дюймовой резины в течение этого года будут задействованы все команды Ф1. Для этого коллективам приходится дорабатывать прошлогодние машины, внося изменения в конструкцию подвески в расчете на новые размеры и массу колесных дисков и шин.