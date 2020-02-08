Pirelli и Ferrari не смогли начать тесты шин вовремя
Автомобиль итальянской команды, который должен быть использован сегодня для испытаний 18-дюймовых покрышек, некоторое время оставался в боксах.
В эти выходные на автодроме в Хересе проводятся тесты шин в рамках подготовки к переходу в 2021 году на 18-дюймовую резину. В таких испытаниях обычно задействована одна машина, и в этот уик-энд используется доработанный автомобиль Ferrari SF90 под управлением Шарля Леклера. Итальянская команда предпочла задействовать на этих заездах именно монегаска, т.к. контракт его партнера Себастьяна Феттеля истекает в конце этого года.
Однако начать испытания в изначально намеченное время не получилось: первый выезд на трассу был отложен из-за утреннего тумана (который помешал бы работе медицинского вертолета). Об этом гоночное отделение Pirelli рассказало в своем твитере.
В итоге заезды начались с опозданием в 45 минут. Леклер сначала сделал один круг по трассе для проверки всех систем машины, вернулся в боксы – и через некоторое время приступил к работе по изначально спланированной программе.
Напомним, что в тестах 18-дюймовой резины в течение этого года будут задействованы все команды Ф1. Для этого коллективам приходится дорабатывать прошлогодние машины, внося изменения в конструкцию подвески в расчете на новые размеры и массу колесных дисков и шин.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов
Pirelli и Ferrari не смогли начать тесты шин вовремя
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