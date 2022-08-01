Pirelli: Это мы подсказали Red Bull тактику на гонку

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Макс Ферстаппен стартовал на Гран При Венгрии с десятой позиции, но уже после двух третей дистанции обогнал всех соперников, после чего одержал восьмую победу в сезоне и сделал очередной важный шаг ко второму чемпионскому титулу.

Ключемым фактором успеха голландца стала шинная тактика: в отличие от соперников из Ferrari, в Red Bull решили стартовать на мягком составе Soft, что помогло Максу на завершающей части дистанции.

Глава гоночных программ Pirelli Марио Изола рассказал на воскресном медиа-брифинге, что считает выступление Ферстаппена по-настоящему выдающимся. При этом он упомянул, кто к действительности является автором победной тактики.

На вопрос, что больше всего удивило его в Венгрии, Изола ответил: «Выступление Макса. Прежде всего из-за его темпа, а не тактики. Тактику, на самом деле, им подсказали мы. И гонка показала, что она оказалась верной.

Но сам Макс был очень силен. Он победил, даже несмотря на старт с десятого места и разворот по ходу дистанции. Такое можно увидеть не каждый день».

Говоря о том, как ошибка Ферстаппена повлияла на состояние его резины, босс Pirelli отметил: «Его разворот получился очень быстрым. Я полагаю, что его колеса продолжали вращаться, что позволило избежать серьезной протертости [которая возникла, если бы колеса были заблокированы].

Он не жаловался после этого на вибрации. Так что резина отработала очень неплохо».

После успеха в Венгрии по количеству побед за карьеру Макс Ферстаппен (28) занимает восьмую строчку в исторической книге рекордов Ф1. До конца этого сезона пилот Red Bull имеет возможность превзойти Найджела Мэнселла (31) и Фернандо Алонсо (32).