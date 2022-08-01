Pirelli: Это мы подсказали Red Bull тактику на гонку
Как рассказал Марио Изола, скорость Макса Ферстаппена стала главным сюрпризом на «Хунгароринге», но победа пилота стала заслугой не только команды
Макс Ферстаппен стартовал на Гран При Венгрии с десятой позиции, но уже после двух третей дистанции обогнал всех соперников, после чего одержал восьмую победу в сезоне и сделал очередной важный шаг ко второму чемпионскому титулу.
Ключемым фактором успеха голландца стала шинная тактика: в отличие от соперников из Ferrari, в Red Bull решили стартовать на мягком составе Soft, что помогло Максу на завершающей части дистанции.
Глава гоночных программ Pirelli Марио Изола рассказал на воскресном медиа-брифинге, что считает выступление Ферстаппена по-настоящему выдающимся. При этом он упомянул, кто к действительности является автором победной тактики.
На вопрос, что больше всего удивило его в Венгрии, Изола ответил: «Выступление Макса. Прежде всего из-за его темпа, а не тактики. Тактику, на самом деле, им подсказали мы. И гонка показала, что она оказалась верной.
Но сам Макс был очень силен. Он победил, даже несмотря на старт с десятого места и разворот по ходу дистанции. Такое можно увидеть не каждый день».
Говоря о том, как ошибка Ферстаппена повлияла на состояние его резины, босс Pirelli отметил: «Его разворот получился очень быстрым. Я полагаю, что его колеса продолжали вращаться, что позволило избежать серьезной протертости [которая возникла, если бы колеса были заблокированы].
Он не жаловался после этого на вибрации. Так что резина отработала очень неплохо».
После успеха в Венгрии по количеству побед за карьеру Макс Ферстаппен (28) занимает восьмую строчку в исторической книге рекордов Ф1. До конца этого сезона пилот Red Bull имеет возможность превзойти Найджела Мэнселла (31) и Фернандо Алонсо (32).
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