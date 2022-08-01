Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Фото дня: Алонсо объявил о переходе в Aston Martin Следующая / Ферстаппен назвал автора победной тактики Red Bull в Венгрии
Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Pirelli: Это мы подсказали Red Bull тактику на гонку

Как рассказал Марио Изола, скорость Макса Ферстаппена стала главным сюрпризом на «Хунгароринге», но победа пилота стала заслугой не только команды

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Pirelli: Это мы подсказали Red Bull тактику на гонку
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Макс Ферстаппен стартовал на Гран При Венгрии с десятой позиции, но уже после двух третей дистанции обогнал всех соперников, после чего одержал восьмую победу в сезоне и сделал очередной важный шаг ко второму чемпионскому титулу.  

Ключемым фактором успеха голландца стала шинная тактика: в отличие от соперников из Ferrari, в Red Bull решили стартовать на мягком составе Soft, что помогло Максу на завершающей части дистанции.

Глава гоночных программ Pirelli Марио Изола рассказал на воскресном медиа-брифинге, что считает выступление Ферстаппена по-настоящему выдающимся. При этом он упомянул, кто к действительности является автором победной тактики.

На вопрос, что больше всего удивило его в Венгрии, Изола ответил: «Выступление Макса. Прежде всего из-за его темпа, а не тактики. Тактику, на самом деле, им подсказали мы. И гонка показала, что она оказалась верной. 

Но сам Макс был очень силен. Он победил, даже несмотря на старт с десятого места и разворот по ходу дистанции. Такое можно увидеть не каждый день».

Говоря о том, как ошибка Ферстаппена повлияла на состояние его резины, босс Pirelli отметил: «Его разворот получился очень быстрым. Я полагаю, что его колеса продолжали вращаться, что позволило избежать серьезной протертости [которая возникла, если бы колеса были заблокированы]. 

Он не жаловался после этого на вибрации. Так что резина отработала очень неплохо».

После успеха в Венгрии по количеству побед за карьеру Макс Ферстаппен (28) занимает восьмую строчку в исторической книге рекордов Ф1. До конца этого сезона пилот Red Bull имеет возможность превзойти Найджела Мэнселла (31) и Фернандо Алонсо (32).

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Фото дня: Алонсо объявил о переходе в Aston Martin
Предыдущая новость

Фото дня: Алонсо объявил о переходе в Aston Martin
Следующая новость

Ферстаппен назвал автора победной тактики Red Bull в Венгрии

Ферстаппен назвал автора победной тактики Red Bull в Венгрии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Вильнев: Макс – машина. Обычный человек так не может Гран При Венгрии
Формула 1

Вильнев: Макс – машина. Обычный человек так не может

Росси впервые с 2019 года выиграл в IndyCar Гран При Индианаполиса II
IndyCar

Росси впервые с 2019 года выиграл в IndyCar

Дождь сначала помог Расселлу, а потом помешал Гран При Венгрии
Формула 1

Дождь сначала помог Расселлу, а потом помешал

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Йос Ферстаппен: Я давно перестал давать Максу советы
Формула 1

Йос Ферстаппен: Я давно перестал давать Максу советы

Ферстаппен назвал автора победной тактики Red Bull в Венгрии Гран При Венгрии
Формула 1

Ферстаппен назвал автора победной тактики Red Bull в Венгрии

Ферстаппен объяснил разворот в Гран При Венгрии Гран При Венгрии
Формула 1

Ферстаппен объяснил разворот в Гран При Венгрии

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Honda будет помогать Red Bull до 2025 года
Формула 1

Honda будет помогать Red Bull до 2025 года

Red Bull сменила стратегию обоих пилотов перед самым стартом Гран При Венгрии
Формула 1

Red Bull сменила стратегию обоих пилотов перед самым стартом

Red Bull увела у Mercedes главного моториста
Формула 1

Red Bull увела у Mercedes главного моториста

Самое важное:

Williams отдаст машину в тренировке своему протеже Сардженту
Формула 1 Формула 1

Williams отдаст машину в тренировке своему протеже Сардженту

Американский гонщик сможет сесть за руль на своем домашнем Гран При в Остине, который пройдет в октябре

Йос Ферстаппен: Я давно перестал давать Максу советы
Формула 1 Формула 1

Йос Ферстаппен: Я давно перестал давать Максу советы

Отец чемпиона Формулы 1 признался, что уже едва ли может научить того или помочь советом

Honda будет помогать Red Bull до 2025 года
Формула 1 Формула 1

Honda будет помогать Red Bull до 2025 года

Японская компания продолжит поддерживать команду из Милтон-Кинса в рамках нового контракта

В Alpine узнали об уходе Алонсо только из релиза Aston Martin
Формула 1 Формула 1

В Alpine узнали об уходе Алонсо только из релиза Aston Martin

Глава команды из Энстоуна Отмар Сафнауэр признался, что потеря двукратного чемпиона мира оказалась для него полной неожиданностью

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.