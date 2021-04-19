Одной из тем уик-энда в Имоле стали заявления главы Aston Martin Отмара Сафнауэра о необходимости срочно внести корректировки в технический регламент, чтобы устранить дисбаланс из-за недавних изменений.

Чтобы снизить нагрузку на резину, которая остается неизменной с 2019 года, в Формуле 1 подрезали днища машин и реализовали еще ряд изменений. Однако оказалось, что по одним командам это ударило значительно сильнее чем по другим.

Больше всего пострадали те, кто использует концепцию с крупным днищем и постоянным дорожным просветом – это Mercedes и Aston Martin.

В словах Сафнауэра был и упрек в сторону Pirelli. Дело в том, что к нынешнему сезону шинный партнер Ф1 изменил спецификацию сликов, хотя изначально не планировал делать это.

В Имоле репортеры попросили гоночного босса Pirelli Марио Изолу прокомментировать заявления Aston Martin.

«Любые изменения в правилах сказываются на одних сильнее, чем на других, – ответил тот. – Нельзя сделать так, чтобы все были довольны.

Никто не мог предположить, что мир накроет такая масштабная эпидемия. И никто даже мыслей не допускал, что из-за нее остановится вся планета.

В тот момент мы вели переговоры с командами, предлагали им возможные варианты. Когда FIA внесла изменения в правила, мы не смогли гарантировать, что подготовим к 2021 году подходящие [новые] шины. В тот момент все фабрики были закрыты, люди сидели по домам и ничего не могли сделать.

Как только появилась возможность вносить изменения, мы изготовили прототипы и провели внутренние тесты для испытания их ресурса. У команд тоже была возможность опробовать эти шины на трассе. Мы впервые привезли их в Портиман. Все остались довольны, решение было принято быстро.

Мы не хотели навредить ни одной из команд. И просто адаптировались к тем изменениям, которые затронули всех. Думаю, мы смогли отыскать наиболее разумное решение».