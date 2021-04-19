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Формула 1 / Новость

«Мы не хотели никому навредить». В Pirelli отреагировали на критику Aston Martin

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, редактор

Глава итальянских шинников в Ф1 Марио Изола объяснил, что изменения в правилах никогда не бывают одинаковыми для всех

«Мы не хотели никому навредить». В Pirelli отреагировали на критику Aston Martin

Одной из тем уик-энда в Имоле стали заявления главы Aston Martin Отмара Сафнауэра о необходимости срочно внести корректировки в технический регламент, чтобы устранить дисбаланс из-за недавних изменений. 

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Чтобы снизить нагрузку на резину, которая остается неизменной с 2019 года, в Формуле 1 подрезали днища машин и реализовали еще ряд изменений. Однако оказалось, что по одним командам это ударило значительно сильнее чем по другим. 

Больше всего пострадали те, кто использует концепцию с крупным днищем и постоянным дорожным просветом – это Mercedes и Aston Martin.

В словах Сафнауэра был и упрек в сторону Pirelli. Дело в том, что к нынешнему сезону шинный партнер Ф1 изменил спецификацию сликов, хотя изначально не планировал делать это. 

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В Имоле репортеры попросили гоночного босса Pirelli Марио Изолу прокомментировать заявления Aston Martin. 

«Любые изменения в правилах сказываются на одних сильнее, чем на других, – ответил тот. – Нельзя сделать так, чтобы все были довольны. 

Никто не мог предположить, что мир накроет такая масштабная эпидемия. И никто даже мыслей не допускал, что из-за нее остановится вся планета. 

В тот момент мы вели переговоры с командами, предлагали им возможные варианты. Когда FIA внесла изменения в правила, мы не смогли гарантировать, что подготовим к 2021 году подходящие [новые] шины. В тот момент все фабрики были закрыты, люди сидели по домам и ничего не могли сделать.

Как только появилась возможность вносить изменения, мы изготовили прототипы и провели внутренние тесты для испытания их ресурса. У команд тоже была возможность опробовать эти шины на трассе. Мы впервые привезли их в Портиман. Все остались довольны, решение было принято быстро. 

Мы не хотели навредить ни одной из команд. И просто адаптировались к тем изменениям, которые затронули всех. Думаю, мы смогли отыскать наиболее разумное решение».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Aston Martin Racing
Автор Кемаль Шенгюл

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