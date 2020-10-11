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Формула 1 / Гран При Айфеля / Реакция

Пилоты ждут от Гран При Айфеля гранулирования шин и езды мимо апекса

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Пилоты ждут от Гран При Айфеля гранулирования шин и езды мимо апекса
Автор:
, Главный редактор

Холодная в Германии потребует от гонщиков особо тщательной работы с покрышками

Накануне старта очередного этапа Формулы 1 гонщики разных команд озвучили главные факторы, которые могут сделать гонку на «Нюрбургринге» непривычно сложной для пилотов – и может быть, весьма увлекательной для зрителей.

Отмена пятничных тренировок Гран При Айфеля привела к тому, что пилоты к моменту начала гонки понимают поведение своих машин на конкретной трассе гораздо хуже чем обычно. К примеру, многие пилоты в субботу ни разу не ездили на шинах Medium – хотя этот состав резины им наверняка придется использовать в гонке.

«Нас ждет гонка со многими неизвестными, – рассказал журналистам в субботу относящийся к числу этих гонщиков Эстебан Окон. – Я вот просто не в курсе, чего мне ждать от шин средней жесткости, как машина поведет себя на них. Но, на мой взгляд, те или иные проблемы в гонке возникнут у всех – не только у меня».

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Важным моментом также является непривычно низкая для гонок Ф1 температура воздуха – в первые дни уик-энда на «Нюрбургринге» она не поднималась выше 10 градусов тепла. Это усложняет задачу по прогреву шин и поддержанию в них нужной температуры.

«В квалификации мы даже разгонные круги ехали чуть ли не в полную силу – это было необходимо, чтобы прогреть покрышки, – поделился своим наблюдением Даниэль Риккардо. – Даже с самыми мягкими шинами сделать все правильно было не так просто. Если же говорить о гонке, то ключевым моментом будет гранулирование перед них шин. От этого зависит, получится ли проехать гонку с одним пит-стопом – или надо будет делать два».

«Особо сложно будет снова прогреть шины, если в какой-то момент на трассе появится сейфти-кар, – прокомментировал ситуацию Льюис Хэмилтон. – Обычно в такой ситуации передние шины прогреваются чуть медленнее – и поэтому есть риск столкнуться с заметной недостаточной поворачиваемостью. С другой стороны, в особо холодную погоду и диапазон рабочих температур у шин немного другой – что порой позволяет им оставаться в хорошей форме чуть дольше».

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Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Автор Кирилл Качнов

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