Пилоты Williams пожаловались на плохую обзорность

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Вчера команда Williams провела выкатку нового болида на трассе в Сильверстоуне. По правилам, такие заезды устраиваются для фото и видеосъемки машины, команда может проехать не более 100 километров, а сам болид должен быть обут в специальные демонстрационные шины, которые не позволяют ехать в полную скорость, чтобы съемки не превращались в дополнительные тесты.

После заездов пилоты команды Николя Латифи и Алекс Элбон поделились первыми впечатлениями от нового болида и повтори уже звучавшее после заездов на симуляторе в 2021 году мнение, что машины 2022 года стали хуже в плане обзорности.

«Обзорность в некоторых поворотах стала хуже, – рассказал Латифи. – Не во всех, это зависит от типа поворота, от того, под каким углом ты в него входишь. Думаю, всем придется к этому привыкнуть, но определенно теперь обзорность ухудшилась».

Элбон, который впервые сел за руль Williams, согласился с новым напарником.

«Сегодня нам не повезло с погодой, – сказал тайско-британский пилот. – Был пасмурный, темный день в Сильверстоуне. Но все не так плохо. Думаю, основные проблемы будут на городских трассах, таких как Монако, Баку, Джидда, вот там будет сложно. На открытых трассах ты видишь далеко вперед и можешь заранее планировать траекторию. А в закрытых поворотах слепые зоны за колесами и дефлекторами представляют проблему.

В целом это нормальная гоночная машина. Мы были обуты в особые шины для съемок, так что сложно оценить скорость, но в целом от автомобиля вполне нормальные ощущения. Ничего сверхъестественного, но нам еще предстоит опробовать болиды в предельных режимах. Сегодня ни я, ни Ники особо не гнали».

Напомним, что с 2022 года Формула 1 перешла с 13-дюймовых на 18-дюймовые колесные диски. Хотя профиль шин при этом уменьшился, сами колеса все равно стали больше, в тому же сверху над ними теперь появились небольшие дефлекторы. Все это естественным образом ограничивает обзорность внутрь поворота.