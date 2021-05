Шарль Леклер, Эстебан Окон и Антонио Джовинацци в пятницу побывали на необычном мероприятии – гонщики приняли участие в создании объекта современного искусства, причем вместо кистей использовали шины Pirelli.

С помощью покрышек, на протектор которых была нанесена краска, пилоты и другие участники акции «рисовали» на полотне длиной в 10 метров.

Мероприятие прошло в здании, где находится коллекция автомобилей князя Альбера. Сам монарх, кстати, тоже принял участие в событии – вместе с президентом FIA Жаном Тодтом и руководителем Формулы 1 Стефано Доменикали. Художественную сторону проекта курировал Марк Дикенс – впрочем, он тоже не является мастером современного искусства, а его картины и коллажи на тему Формулы 1 вряд ли можно назвать известными за пределами гоночной тусовки.

Акция получила название We Roll As One («Катаем вместе») – по аналогии с использующимся в последнее время Формулой 1 девизом We Race As One («Гоняем вместе»).