Пилоты Red Bull вылетали с трассы ради «темы для разговора»

Несколько разворотов и вылетов с трассы, которыми Макс Ферстаппен и его напарник Алекс Элбон отметились по ходу второй недели предсезонных тестов, не вызывает у голландского гонщика какого-либо беспокойства. Об этом пилот рассказал, общаясь в пятницу с журналистами в паддоке гоночной трассы в Барселоне.

«Я же заранее знал, что приду к вам сегодня, – пошутил Ферстаппен. – Так что, еще утром подумал: надо бы нам пару раз развернуться или вылететь, чтобы была тема для разговора.

Если же серьезно, то такие вещи случаются. Я хочу знать пределы возможностей машины – и несколько раз потеряв контроль над болидом, как раз понимаю, где эти пределы находятся. Люди со стороны могут говорить что угодно – но они не управляют болидом и не могут в полной мере представлять, что происходит.

Так что, я не беспокоюсь на предмет баланса. Мы неплохо подготовлены к сезону – и думаю, в Мельбурне будем вполне конкурентоспособны».

Похожим образом прокомментировал ситуацию и Алекс Элбон, который отметился вылетом в гравий утром в пятницу.

«Просто я атаковал, пытался понять, на что болид способен, – рассказал гонщик из Таиланда. – Плюс были порывы ветра. И думаю, не одни мы с Максом ошибались».

Хотя в пятницу Red Bull потеряла некоторое количество времени и из-за вылета Элбона, и из-за неких работ с машиной после обеда, в целом болид RB16 продемонстрировал впечатляющий темп – особенно с Ферстаппеном за рулем.

Голландец показал второе время дня (и предсезонных тестов в целом) – причем сделал это на более жестких шинах, чем соперники. На шинах С4 пилот Red Bull уступил всего 0,073 с лидеру дня Валттери Боттасу – несмотря на то, что Ферстаппен уделил по-настоящему быстрой езде достаточно мало времени. Поэтому не менее показателен темп голландца на еще более жесткой резине С3 – лучший круг оказался всего на 0,188 с медленнее, чем круг Боттаса на С5. При том что, по мнению экспертов, при прочих равных разница между этими двумя составами достигает 0,8 с с круга.

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