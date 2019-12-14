Пилоты Red Bull устроили гонку на мини-мото по коридорам фабрики
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Традиционный визит гонщиков на базу команды по завершении сезона не обошелся без импровизированных соревнований друг с другом.
По окончании сезона Макс Ферстаппен и Александр Элбон приехали на базу команды Red Bull, где по традиции пообщались с коллегами и поблагодарили их за работу в течение года. Однако протокольными мероприятиями этот визит на фабрику не ограничился.
В распоряжении пилотов оказались два мини-мотоцикла, на которых Макс и Алекс тут же устроили импровизированные гонки по территории офисов.
При этом сотрудники Red Bull и съемочная группа, похоже, так увлеклись происходящим, что позабыли определить победителя этих соревнований.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин , Александр Элбон
|Автор
|Хосе Карлос де Селис
Пилоты Red Bull устроили гонку на мини-мото по коридорам фабрики
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