Пилоты Red Bull устроили гонку на мини-мото по коридорам фабрики

По окончании сезона Макс Ферстаппен и Александр Элбон приехали на базу команды Red Bull, где по традиции пообщались с коллегами и поблагодарили их за работу в течение года. Однако протокольными мероприятиями этот визит на фабрику не ограничился.

В распоряжении пилотов оказались два мини-мотоцикла, на которых Макс и Алекс тут же устроили импровизированные гонки по территории офисов.

При этом сотрудники Red Bull и съемочная группа, похоже, так увлеклись происходящим, что позабыли определить победителя этих соревнований.