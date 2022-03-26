Леклер опередил Ферстаппена на 0,033 в финальной тренировке
Пилот Ferrari показал лучшее время под клетчатым флагом, но оба соперника из Red Bull уступили ему меньше одной десятой
После напряженной ночи в Саудовской Аривии и обсуждений о том, продолжать ли Гран При после атаки террористов на соседний нефтяной терминал, Формула 1 вернулась к рутинным делам – в субботу прошла финальная тренировка. Она показала почти полное равенство сил между Ferrari и Red Bull, однако лучшим все же стал Шарль Леклер с результатом результатом 1:29.735.
До этого долго лидировал Макс Ферстаппен (1:29.768). При этом на последних минутах голландец мог улучшить свое время: он преодолел первый сектор с личным рекордом, а на втором поставил абсолютно лучшее время. Но на третьем чемпион ошибся в 22-м повороте, срезал его и сбросил скорость.
А вот Леклер провел квалификационную попытку без осечек и смог переиграть соперника. Серхио Перес стал третьим (+0,098), Карлос Сайнс замкнул квартет лидеров.
Результаты сессии вышли невероятно плотными – в одну секунду уложились 11 пилотов из семи команд. В их число вошел всего один представитель Mercedes: Льюис Хэмилтон показал только 11-ю скорость.
Валттери Боттас, Alfa Romeo C42
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Валттери Боттас вновь обозначит серьезность претензий Alfa Romeo, отстав от первой четверки лишь на несколько сотых. Следом за финном в протоколе расположились Эстебан Окон (Alpine) и Пьер Гасли (AlphaTauri), после сложной пятницы вновь напомнил о себе герой Бахрейна Кевин Магнуссен.
Семь последних строчек заняли гонщики, использующие моторы Mercedes – в том числе и Джордж Расселл из заводской команды. Впрочем, их отставание все же нельзя назвать критическим.
Сессия обошлась без серьезных происшествий, однако Николя Латифи задел стену на выходе из четвертого поворота, а Гасли пришлось остановиться прямо на выезде с пит-лейна из-за поломки приводного вала.
Результаты третьей тренировки Гран При Саудовской Аравии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|23
|1'29.735
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|12
|1'29.768
|0.033
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|16
|1'29.833
|0.098
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|22
|1'30.009
|0.274
|5
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|22
|1'30.030
|0.295
|6
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|16
|1'30.139
|0.404
|7
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|11
|1'30.148
|0.413
|8
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|18
|1'30.262
|0.527
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|17
|1'30.296
|0.561
|10
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|19
|1'30.415
|0.680
|11
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|17
|1'30.707
|0.972
|12
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|17
|1'30.765
|1.030
|13
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|20
|1'30.946
|1.211
|14
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|15
|1'30.983
|1.248
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|18
|1'31.067
|1.332
|16
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|16
|1'31.186
|1.451
|17
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|16
|1'31.374
|1.639
|18
|Нико Хюлькенберг
|Aston Martin
|Mercedes
|18
|1'31.424
|1.689
|19
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|17
|1'31.529
|1.794
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|13
|1'31.992
|2.257
|Полные результаты
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