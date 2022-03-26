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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Отчет о тренировке

Леклер опередил Ферстаппена на 0,033 в финальной тренировке

Пилот Ferrari показал лучшее время под клетчатым флагом, но оба соперника из Red Bull уступили ему меньше одной десятой

Александр Кабановский
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Леклер опередил Ферстаппена на 0,033 в финальной тренировке
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После напряженной ночи в Саудовской Аривии и обсуждений о том, продолжать ли Гран При после атаки террористов на соседний нефтяной терминал, Формула 1 вернулась к рутинным делам – в субботу прошла финальная тренировка. Она показала почти полное равенство сил между Ferrari и Red Bull, однако лучшим все же стал Шарль Леклер с результатом результатом 1:29.735.

До этого долго лидировал Макс Ферстаппен (1:29.768). При этом на последних минутах голландец мог улучшить свое время: он преодолел первый сектор с личным рекордом, а на втором поставил абсолютно лучшее время. Но на третьем чемпион ошибся в 22-м повороте, срезал его и сбросил скорость. 

А вот Леклер провел квалификационную попытку без осечек и смог переиграть соперника. Серхио Перес стал третьим (+0,098), Карлос Сайнс замкнул квартет лидеров. 

Результаты сессии вышли невероятно плотными – в одну секунду уложились 11 пилотов из семи команд. В их число вошел всего один представитель Mercedes: Льюис Хэмилтон показал только 11-ю скорость. 

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Валттери Боттас вновь обозначит серьезность претензий Alfa Romeo, отстав от первой четверки лишь на несколько сотых. Следом за финном в протоколе расположились Эстебан Окон (Alpine) и Пьер Гасли (AlphaTauri), после сложной пятницы вновь напомнил о себе герой Бахрейна Кевин Магнуссен.

Семь последних строчек заняли гонщики, использующие моторы Mercedes – в том числе и Джордж Расселл из заводской команды. Впрочем, их отставание все же нельзя назвать критическим.

Сессия обошлась без серьезных происшествий, однако Николя Латифи задел стену на выходе из четвертого поворота, а Гасли пришлось остановиться прямо на выезде с пит-лейна из-за поломки приводного вала.

Результаты третьей тренировки Гран При Саудовской Аравии 

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 23 1'29.735  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 12 1'29.768 0.033
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 16 1'29.833 0.098
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 22 1'30.009 0.274
5 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 22 1'30.030 0.295
6 France Эстебан Окон Alpine Renault 16 1'30.139 0.404
7 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 11 1'30.148 0.413
8 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 18 1'30.262 0.527
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 17 1'30.296 0.561
10 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 19 1'30.415 0.680
11 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 17 1'30.707 0.972
12 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 17 1'30.765 1.030
13 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 20 1'30.946 1.211
14 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 15 1'30.983 1.248
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 18 1'31.067 1.332
16 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 16 1'31.186 1.451
17 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 16 1'31.374 1.639
18 Germany Нико Хюлькенберг Aston Martin Mercedes 18 1'31.424 1.689
19 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 17 1'31.529 1.794
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 13 1'31.992 2.257
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