Леклер опередил Ферстаппена на 0,033 в финальной тренировке

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После напряженной ночи в Саудовской Аривии и обсуждений о том, продолжать ли Гран При после атаки террористов на соседний нефтяной терминал, Формула 1 вернулась к рутинным делам – в субботу прошла финальная тренировка. Она показала почти полное равенство сил между Ferrari и Red Bull, однако лучшим все же стал Шарль Леклер с результатом результатом 1:29.735.

До этого долго лидировал Макс Ферстаппен (1:29.768). При этом на последних минутах голландец мог улучшить свое время: он преодолел первый сектор с личным рекордом, а на втором поставил абсолютно лучшее время. Но на третьем чемпион ошибся в 22-м повороте, срезал его и сбросил скорость.

А вот Леклер провел квалификационную попытку без осечек и смог переиграть соперника. Серхио Перес стал третьим (+0,098), Карлос Сайнс замкнул квартет лидеров.

Результаты сессии вышли невероятно плотными – в одну секунду уложились 11 пилотов из семи команд. В их число вошел всего один представитель Mercedes: Льюис Хэмилтон показал только 11-ю скорость.

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Валттери Боттас вновь обозначит серьезность претензий Alfa Romeo, отстав от первой четверки лишь на несколько сотых. Следом за финном в протоколе расположились Эстебан Окон (Alpine) и Пьер Гасли (AlphaTauri), после сложной пятницы вновь напомнил о себе герой Бахрейна Кевин Магнуссен.

Семь последних строчек заняли гонщики, использующие моторы Mercedes – в том числе и Джордж Расселл из заводской команды. Впрочем, их отставание все же нельзя назвать критическим.

Сессия обошлась без серьезных происшествий, однако Николя Латифи задел стену на выходе из четвертого поворота, а Гасли пришлось остановиться прямо на выезде с пит-лейна из-за поломки приводного вала.

Результаты третьей тренировки Гран При Саудовской Аравии