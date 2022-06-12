Пилоты Red Bull сделали дубль в Баку после двойного схода Ferrari
Макс Ферстаппен обогнал на трассе Серхио Переса и выиграл Гран При Азербайджана, Шарль Леклер во второй раз в сезоне сошел, лидируя в гонке
Гонка, от которой ждали острой дуэли двух топ-команд и большого числа происшествий, в известном смысле обманула болельщиков: все сходы произошли исключительно по техническим причинам, а Ferrari оформила двойной сход еще до середины дистанции.
Серхио Перес захватил лидерство на старте, обогнав стартовавшего с поула Леклера в первом повороте, когда тот заблокировал колесо на торможении, – после чего восемь кругов положение в группе лидеров оставалось неизменным. После этого из-за отказа гидравлики остановился шедший четвертым Карлос Сайнс, а после введения режима VSC Леклер поехал на пит-стоп.
После возобновления борьбы Перес на пару секунд опережал своего напарника Макса Ферстаппена, однако на 13-м круге лидер сезона ускорился, догнал мексиканца и вышел вперед (этот момент – на заглавном фото). После этого преимущество Макса лишь увеличивалось и к финишу достигло 20 секунд. Правда, Серхио получил бонусное очко за лучшее время круга.
Для Макса победа стала четвертой в пяти последних Гран При, 25-й в карьере и первой в Баку – пока на этой трассе за шесть лет никому из пилотов не удалось выиграть дважды. Отрыв голландца в общем зачете вырос до 21 очка от Переса и солидных 34 очков от Леклера.
Шарль Леклер, Ferrari F1-75, едет на пит-лейн с отказавшим мотором
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Для Шарля Леклера, который после пит-стопов Red Bull возглавил гонку, все складывалось неплохо – но только до того момента, пока на 21-м круге за его F1-75 не появилась струйка сизого дыма. Пилот докатился до пит-лейна и во второй раз после Барселоны сошел, возглавляя пелотон.
Самоустранение Ferrari сыграло на руку Mercedes, которая повторила лучший результат в сезоне – третье и четвертое место. Джордж Расселл вновь опередил Льюиса Хэмилтона, а тот, в свою очередь, даже несмотря на сильную боль в спине от постоянной тряски, сумел выиграть поединок у Пьера Гасли из AlphaTauri за счет лишнего пит-стопа и свежих шин в концовке.
Шестым, показав лучший результат в сезоне, финишировал Себастьян Феттель, который по ходу гонки едва не улетел, атакуя Эстебана Окона, но смог направить машину в карман безопасности и вернуться на трассу.
Ландо Норрис, McLaren MCL36, Даниэль Риккардо, McLaren MCL36
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Важное восьмое место
Следом за немецким чемпионом мира гонку закончил испанский – Фернандо Алонсо принес очередные очки в копилку Alpine.
Следом на протяжении всей гонки вели спор пилоты McLaren. Даниэль Риккардо стартовал на жесткой резине Hard и поначалу оставался позади Ландо Норриса на Medium. Но более поздний пит-стоп позволил австралийцу одержать невероятно важную победу над партнером по команде и доказать, что слухи о его скором увольнении явно преувеличены.
Замкнул десятку еще один представитель Alpine Эстебан Окон.
Юки Цунода, AlphaTauri AT03
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Эпидемия Ferrari и невезучий Юки
Кроме двух пилотов самой Скудерии, в воскресенье сошли еще два гонщика, использующие моторы из Маранелло. Гуаньюя Чжоу с мостика Alfa Romeo попросили заехать в боксы и прекратить борьбу, а Кевин Магнуссен из Haas остановился на трассе, оспаривая в тот момент десятое место.
Не повезло в гонке Юки Цуноде – тот имел реальные шансы финишировать шестым, но из-за поломки подвижной планки заднего крыла вынужден был провести долгий пит-стоп и откатился во второй десяток.
Также сошел Лэнс Стролл, который, однако, до этого успел проехать зачетную дистанцию и потому попал в классификацию.
Николя Латифи по ходу гонки получил сразу два штрафа – за касание механиком машины на решетки после 10-секундного сигнала, а потом за невнимание к голубым флагам.
Сезон Ф1 продолжится уже через пять дней в канадском Монреале.
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Результаты Гран При Азербайджана
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1:34'05.941
|2
|2
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1:34'26.764
|20.823
|2
|3
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1:34'51.936
|45.995
|2
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1:35'17.620
|1'11.679
|2
|5
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:35'23.240
|1'17.299
|1
|6
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1:35'30.040
|1'24.099
|1
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1:35'34.537
|1'28.596
|1
|8
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1:35'38.148
|1'32.207
|1
|9
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1:35'38.497
|1'32.556
|1
|10
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1:35'54.125
|1'48.184
|1
|11
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|1
|12
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|2
|13
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1 lap
|2
|14
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1 lap
|2
|15
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|2
|16
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|2
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|Полные результаты
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