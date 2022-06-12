Пилоты Red Bull сделали дубль в Баку после двойного схода Ferrari

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Гонка, от которой ждали острой дуэли двух топ-команд и большого числа происшествий, в известном смысле обманула болельщиков: все сходы произошли исключительно по техническим причинам, а Ferrari оформила двойной сход еще до середины дистанции.

Серхио Перес захватил лидерство на старте, обогнав стартовавшего с поула Леклера в первом повороте, когда тот заблокировал колесо на торможении, – после чего восемь кругов положение в группе лидеров оставалось неизменным. После этого из-за отказа гидравлики остановился шедший четвертым Карлос Сайнс, а после введения режима VSC Леклер поехал на пит-стоп.

После возобновления борьбы Перес на пару секунд опережал своего напарника Макса Ферстаппена, однако на 13-м круге лидер сезона ускорился, догнал мексиканца и вышел вперед (этот момент – на заглавном фото). После этого преимущество Макса лишь увеличивалось и к финишу достигло 20 секунд. Правда, Серхио получил бонусное очко за лучшее время круга.

Для Макса победа стала четвертой в пяти последних Гран При, 25-й в карьере и первой в Баку – пока на этой трассе за шесть лет никому из пилотов не удалось выиграть дважды. Отрыв голландца в общем зачете вырос до 21 очка от Переса и солидных 34 очков от Леклера.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, едет на пит-лейн с отказавшим мотором Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Для Шарля Леклера, который после пит-стопов Red Bull возглавил гонку, все складывалось неплохо – но только до того момента, пока на 21-м круге за его F1-75 не появилась струйка сизого дыма. Пилот докатился до пит-лейна и во второй раз после Барселоны сошел, возглавляя пелотон.

Самоустранение Ferrari сыграло на руку Mercedes, которая повторила лучший результат в сезоне – третье и четвертое место. Джордж Расселл вновь опередил Льюиса Хэмилтона, а тот, в свою очередь, даже несмотря на сильную боль в спине от постоянной тряски, сумел выиграть поединок у Пьера Гасли из AlphaTauri за счет лишнего пит-стопа и свежих шин в концовке.

Шестым, показав лучший результат в сезоне, финишировал Себастьян Феттель, который по ходу гонки едва не улетел, атакуя Эстебана Окона, но смог направить машину в карман безопасности и вернуться на трассу.

Ландо Норрис, McLaren MCL36, Даниэль Риккардо, McLaren MCL36 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Важное восьмое место

Следом за немецким чемпионом мира гонку закончил испанский – Фернандо Алонсо принес очередные очки в копилку Alpine.

Следом на протяжении всей гонки вели спор пилоты McLaren. Даниэль Риккардо стартовал на жесткой резине Hard и поначалу оставался позади Ландо Норриса на Medium. Но более поздний пит-стоп позволил австралийцу одержать невероятно важную победу над партнером по команде и доказать, что слухи о его скором увольнении явно преувеличены.

Замкнул десятку еще один представитель Alpine Эстебан Окон.

Юки Цунода, AlphaTauri AT03 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Эпидемия Ferrari и невезучий Юки

Кроме двух пилотов самой Скудерии, в воскресенье сошли еще два гонщика, использующие моторы из Маранелло. Гуаньюя Чжоу с мостика Alfa Romeo попросили заехать в боксы и прекратить борьбу, а Кевин Магнуссен из Haas остановился на трассе, оспаривая в тот момент десятое место.

Не повезло в гонке Юки Цуноде – тот имел реальные шансы финишировать шестым, но из-за поломки подвижной планки заднего крыла вынужден был провести долгий пит-стоп и откатился во второй десяток.

Также сошел Лэнс Стролл, который, однако, до этого успел проехать зачетную дистанцию и потому попал в классификацию.

Николя Латифи по ходу гонки получил сразу два штрафа – за касание механиком машины на решетки после 10-секундного сигнала, а потом за невнимание к голубым флагам.

Сезон Ф1 продолжится уже через пять дней в канадском Монреале.

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