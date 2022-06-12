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Формула 1 / Гран При Азербайджана Отчет о гонке

Пилоты Red Bull сделали дубль в Баку после двойного схода Ferrari

Макс Ферстаппен обогнал на трассе Серхио Переса и выиграл Гран При Азербайджана, Шарль Леклер во второй раз в сезоне сошел, лидируя в гонке

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Пилоты Red Bull сделали дубль в Баку после двойного схода Ferrari
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Гонка, от которой ждали острой дуэли двух топ-команд и большого числа происшествий, в известном смысле обманула болельщиков: все сходы произошли исключительно по техническим причинам, а Ferrari оформила двойной сход еще до середины дистанции.

Серхио Перес захватил лидерство на старте, обогнав стартовавшего с поула Леклера в первом повороте, когда тот заблокировал колесо на торможении, – после чего восемь кругов положение в группе лидеров оставалось неизменным. После этого из-за отказа гидравлики остановился шедший четвертым Карлос Сайнс, а после введения режима VSC Леклер поехал на пит-стоп.

После возобновления борьбы Перес на пару секунд опережал своего напарника Макса Ферстаппена, однако на 13-м круге лидер сезона ускорился, догнал мексиканца и вышел вперед (этот момент – на заглавном фото). После этого преимущество Макса лишь увеличивалось и к финишу достигло 20 секунд. Правда, Серхио получил бонусное очко за лучшее время круга. 

Для Макса победа стала четвертой в пяти последних Гран При, 25-й в карьере и первой в Баку – пока на этой трассе за шесть лет никому из пилотов не удалось выиграть дважды. Отрыв голландца в общем зачете вырос до 21 очка от Переса и солидных 34 очков от Леклера.  

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, едет на пит-лейн с отказавшим мотором

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, едет на пит-лейн с отказавшим мотором

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Для Шарля Леклера, который после пит-стопов Red Bull возглавил гонку, все складывалось неплохо – но только до того момента, пока на 21-м круге за его F1-75 не появилась струйка сизого дыма. Пилот докатился до пит-лейна и во второй раз после Барселоны сошел, возглавляя пелотон. 

Самоустранение Ferrari сыграло на руку Mercedes, которая повторила лучший результат в сезоне – третье и четвертое место. Джордж Расселл вновь опередил Льюиса Хэмилтона, а тот, в свою очередь, даже несмотря на сильную боль в спине от постоянной тряски, сумел выиграть поединок у Пьера Гасли из AlphaTauri за счет лишнего пит-стопа и свежих шин в концовке. 

Шестым, показав лучший результат в сезоне, финишировал Себастьян Феттель, который по ходу гонки едва не улетел, атакуя Эстебана Окона, но смог направить машину в карман безопасности и вернуться на трассу. 

Ландо Норрис, McLaren MCL36, Даниэль Риккардо, McLaren MCL36

Ландо Норрис, McLaren MCL36, Даниэль Риккардо, McLaren MCL36

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Важное восьмое место

Следом за немецким чемпионом мира гонку закончил испанский – Фернандо Алонсо принес очередные очки в копилку Alpine.

Следом на протяжении всей гонки вели спор пилоты McLaren. Даниэль Риккардо стартовал на жесткой резине Hard и поначалу оставался позади Ландо Норриса на Medium. Но более поздний пит-стоп позволил австралийцу одержать невероятно важную победу над партнером по команде и доказать, что слухи о его скором увольнении явно преувеличены. 

Замкнул десятку еще один представитель Alpine Эстебан Окон.

Юки Цунода, AlphaTauri AT03

Юки Цунода, AlphaTauri AT03

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Эпидемия Ferrari и невезучий Юки 

Кроме двух пилотов самой Скудерии, в воскресенье сошли еще два гонщика, использующие моторы из Маранелло. Гуаньюя Чжоу с мостика Alfa Romeo попросили заехать в боксы и прекратить борьбу, а Кевин Магнуссен из Haas остановился на трассе, оспаривая в тот момент десятое место.  

Не повезло в гонке Юки Цуноде – тот имел реальные шансы финишировать шестым, но из-за поломки подвижной планки заднего крыла вынужден был провести долгий пит-стоп и откатился во второй десяток.

Также сошел Лэнс Стролл, который, однако, до этого успел проехать зачетную дистанцию и потому попал в классификацию. 

Николя Латифи по ходу гонки получил сразу два штрафа – за касание механиком машины на решетки после 10-секундного сигнала, а потом за невнимание к голубым флагам.

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Приглашаем всех поклонников гонок обсудить эту и другие публикации в комментариях, которые вновь доступны на Motorsport.com Россия. 

Результаты Гран При Азербайджана

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:34'05.941   2
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1:34'26.764 20.823 2
3 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:34'51.936 45.995 2
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:35'17.620 1'11.679 2
5 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1:35'23.240 1'17.299 1
6 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:35'30.040 1'24.099 1
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1:35'34.537 1'28.596 1
8 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:35'38.148 1'32.207 1
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1:35'38.497 1'32.556 1
10 France Эстебан Окон Alpine Renault 1:35'54.125 1'48.184 1
11 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1 lap   1
12 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1 lap   2
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1 lap   2
14 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1 lap   2
15 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1 lap   2
16 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes     2
  Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari     1
  China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari     2
  Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari     2
  Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari      
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