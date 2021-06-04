Пилоты Red Bull быстрее всех во второй тренировке Ф1 в Баку
Самыми яркими событиями сессии стали авария Шарля Леклера и поломка автомобиля Николя Латифи
Пилоты команды Red Bull показали лучшие времена на второй тренировке Гран При Азербайджана. Серхио Перес при этом оказался на одну десятую быстрее Макса Ферстаппена – тот же, в свою очередь, меньше трех сотых выиграл у ставшего третьим Карлоса Сайнса на Ferrari.
Лучшие времена были показаны на мягких шинах: большинство гонщиков по ходу сессии использовали составы Soft и Medium. На покрышках Hard на трассу выезжали только четыре пилота – гонщики Aston Martin и Haas.
Наиболее насыщенной событиями была средняя часть заезда. Сначала из-за проблем с трансмиссией остановился Николя Латифи – и для эвакуации болида Williams понадобилось приостановить сессию, вывесив красные флаги. Чуть позже в 15-м повороте мимо апекса проскочил Шарль Леклер, после чего Ferrari врезалась носовым обтекателем в отбойник на внешней стороне трассы.
Инцидент был намного менее серьезным, чем случившаяся две недели назад авария на квалификации Гран При Монако – монегаск ограничился потерей переднего крыла и после замены обтекателя вернулся на трассу.
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Пилоты Mercedes показали времена во второй десятке и остались не слишком довольны поведением своих болидов. «Я не смогу проехать быстрее, - заявил Льюис Хэмилтон по радио в один из моментов сессии. – Просто не представляю, в каких поворотах мог улучшиться». Впрочем, стоит учесть, что в момент аварии Леклера сразу несколько пилотов (включая Хэмилтона) находились на быстрых кругах – и, не случись инцидента, в теории могли показать более хорошие времена.
Одним из сюрпризов сессии стало лучшее время 3-го сектора, показанное Антонио Джовинацци. На остальных двух секторах самым быстрым оказался Ферстаппен.
Никита Мазепин успел поработать со всеми тремя типами шин и показал 18-й результат, отстав от лидера на 3 с половиной секунды и примерно на полсекунды опередив собственного напарника.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Серхио Перес
|Red Bull
|22
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|23
|0.101
|0.101
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|24
|0.128
|0.027
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|22
|0.321
|0.193
|5
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|26
|0.419
|0.098
|6
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|24
|0.578
|0.159
|7
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|25
|0.826
|0.248
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|24
|0.903
|0.077
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|23
|0.905
|0.002
|10
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|25
|1.015
|0.110
|11
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|24
|1.041
|0.026
|12
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|23
|1.105
|0.064
|13
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|23
|1.183
|0.078
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|21
|1.697
|0.514
|15
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|22
|1.766
|0.069
|16
|Валттери Боттас
|Mercedes
|23
|2.069
|0.303
|17
|Джордж Расселл
|Williams
|24
|2.442
|0.373
|18
|Никита Мазепин
|Haas
|23
|3.448
|1.006
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|12
|3.980
|0.532
|20
|Николя Латифи
|Williams
|5
|4.868
|0.888
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Автор
|Кирилл Качнов