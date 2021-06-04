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Формула 1 / Гран При Азербайджана Отчет о квалификации

Пилоты Red Bull быстрее всех во второй тренировке Ф1 в Баку

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, Главный редактор

Самыми яркими событиями сессии стали авария Шарля Леклера и поломка автомобиля Николя Латифи

Пилоты Red Bull быстрее всех во второй тренировке Ф1 в Баку

Пилоты команды Red Bull показали лучшие времена на второй тренировке Гран При Азербайджана. Серхио Перес при этом оказался на одну десятую быстрее Макса Ферстаппена – тот же, в свою очередь, меньше трех сотых выиграл у ставшего третьим Карлоса Сайнса на Ferrari.

Лучшие времена были показаны на мягких шинах: большинство гонщиков по ходу сессии использовали составы Soft и Medium. На покрышках Hard на трассу выезжали только четыре пилота – гонщики Aston Martin и Haas.

Наиболее насыщенной событиями была средняя часть заезда. Сначала из-за проблем с трансмиссией остановился Николя Латифи – и для эвакуации болида Williams понадобилось приостановить сессию, вывесив красные флаги. Чуть позже в 15-м повороте мимо апекса проскочил Шарль Леклер, после чего Ferrari врезалась носовым обтекателем в отбойник на внешней стороне трассы.

 

Инцидент был намного менее серьезным, чем случившаяся две недели назад авария на квалификации Гран При Монако – монегаск ограничился потерей переднего крыла и после замены обтекателя вернулся на трассу.

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Пилоты Mercedes показали времена во второй десятке и остались не слишком довольны поведением своих болидов. «Я не смогу проехать быстрее, - заявил Льюис Хэмилтон по радио в один из моментов сессии. – Просто не представляю, в каких поворотах мог улучшиться». Впрочем, стоит учесть, что в момент аварии Леклера сразу несколько пилотов (включая Хэмилтона) находились на быстрых кругах – и, не случись инцидента, в теории могли показать более хорошие времена.

Одним из сюрпризов сессии стало лучшее время 3-го сектора, показанное Антонио Джовинацци. На остальных двух секторах самым быстрым оказался Ферстаппен.

Никита Мазепин успел поработать со всеми тремя типами шин и показал 18-й результат, отстав от лидера на 3 с половиной секунды и примерно на полсекунды опередив собственного напарника.

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Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Mexico Серхио Перес Red Bull 22    
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 23 0.101 0.101
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari 24 0.128 0.027
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 22 0.321 0.193
5 France Пьер Гасли AlphaTauri 26 0.419 0.098
6 Spain Фернандо Алонсо Alpine 24 0.578 0.159
7 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 25 0.826 0.248
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 24 0.903 0.077
9 France Эстебан Окон Alpine 23 0.905 0.002
10 Japan Юки Цунода AlphaTauri 25 1.015 0.110
11 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 24 1.041 0.026
12 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 23 1.105 0.064
13 Australia Даниэль Риккардо McLaren 23 1.183 0.078
14 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 21 1.697 0.514
15 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 22 1.766 0.069
16 Finland Валттери Боттас Mercedes 23 2.069 0.303
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams 24 2.442 0.373
18 Russian Federation Никита Мазепин Haas 23 3.448 1.006
19 Germany Мик Шумахер Haas 12 3.980 0.532
20 Canada Николя Латифи Williams 5 4.868 0.888
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Автор Кирилл Качнов

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