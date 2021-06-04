Пилоты Red Bull быстрее всех во второй тренировке Ф1 в Баку

Пилоты команды Red Bull показали лучшие времена на второй тренировке Гран При Азербайджана. Серхио Перес при этом оказался на одну десятую быстрее Макса Ферстаппена – тот же, в свою очередь, меньше трех сотых выиграл у ставшего третьим Карлоса Сайнса на Ferrari.

Лучшие времена были показаны на мягких шинах: большинство гонщиков по ходу сессии использовали составы Soft и Medium. На покрышках Hard на трассу выезжали только четыре пилота – гонщики Aston Martin и Haas.

Наиболее насыщенной событиями была средняя часть заезда. Сначала из-за проблем с трансмиссией остановился Николя Латифи – и для эвакуации болида Williams понадобилось приостановить сессию, вывесив красные флаги. Чуть позже в 15-м повороте мимо апекса проскочил Шарль Леклер, после чего Ferrari врезалась носовым обтекателем в отбойник на внешней стороне трассы.

Инцидент был намного менее серьезным, чем случившаяся две недели назад авария на квалификации Гран При Монако – монегаск ограничился потерей переднего крыла и после замены обтекателя вернулся на трассу.

Пилоты Mercedes показали времена во второй десятке и остались не слишком довольны поведением своих болидов. «Я не смогу проехать быстрее, - заявил Льюис Хэмилтон по радио в один из моментов сессии. – Просто не представляю, в каких поворотах мог улучшиться». Впрочем, стоит учесть, что в момент аварии Леклера сразу несколько пилотов (включая Хэмилтона) находились на быстрых кругах – и, не случись инцидента, в теории могли показать более хорошие времена.

Одним из сюрпризов сессии стало лучшее время 3-го сектора, показанное Антонио Джовинацци. На остальных двух секторах самым быстрым оказался Ферстаппен.

Никита Мазепин успел поработать со всеми тремя типами шин и показал 18-й результат, отстав от лидера на 3 с половиной секунды и примерно на полсекунды опередив собственного напарника.