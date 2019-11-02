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Формула 1 / Новость

Пилоты раскритиковали шины 2020 года. Это обрадовало Pirelli

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Пилоты раскритиковали шины 2020 года. Это обрадовало Pirelli
Автор:
2 нояб. 2019 г., 07:44

По словам представителя шинного концерна, критика свидетельствует о том, что новые шины отличаются от предыдущих.

Во время пятничных тренировок перед Гран При США команды Формулы 1 получили возможность испытать шины образца 2020 года. Компания Pirelli создала их в ответ на критику нынешней резины, которую сложно удерживать в рабочем температурном диапазоне.

Командам предоставили вторые по мягкости шины С4. При этом в Остине в пятницу было весьма холодно – ночью температура опускалась ниже нуля. Большинству пилотов новые шины понравились еще меньше прежних.

«По ощущениям было так себе, – признался гонщик Renault Нико Хюлькенберг. – Но я не уверен, что дело в шинах. Это был странный и сложный заезд, баланс машины не был идеальным. Передние и задние шины словно поменялись местами по сравнению с их обычным поведением».

«Меня расстраивает, что не сделано никакого шага вперед. Однако шины выпущены, на их разработку потрачено много усилий, так что нам придется иметь с ними дело», – сказал Себастьян Феттель.

«По ощущениям, состав резины стал жестче. Я чаще скользил. Но честно сказать, надо накатать больше кругов, чтобы справедливо судить», – сказал напарник Феттеля по Ferrari Шарль Леклер.

«Если убрать надписи, то я не определю разницу. Шины не стали лучше, так что нас это расстраивает», - признался пилот Haas Ромен Грожан.

В Pirelli, однако, восприняли критику весьма позитивно.

«К сожалению, условия на трассе не были показательными, – заявил представитель концерна в Формуле 1 Марио Изола. – Так что надо проанализировать данные, чтобы что-то понять. По первым ощущениям, новые шины имеют худшее сцепление с трассой. А может быть у них ниже пиковое сцепление, и тогда это то, чего мы и добивались – большей стабильности.

Надо учесть, что в пятницу все сосредоточены на гоночном уик-энде. Им не до тестов новых шин. Ни у кого не было времени, чтобы настроить под эту резину машины. А это другие шины с другими характеристиками, они работают иначе. И требуют иных настроек.
Однако я уверен, что команды собрали данные для полноценных тестов в Абу-Даби.

Что касается негативных комментариев, то я не удивлен и даже рад этому, потому что мы старались сделать шины непохожими на старые, и они и должны по ощущениям быть иными. Теперь надо разработать новые машины и настроить их под эти шины».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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