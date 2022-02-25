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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новость

Пилоты о машинах-2022: Преследовать стало проще, а слип-стрим пропал

Гонщики Формулы 1 поделились мнением о том, как изменится борьба за позиции на трассе за рулем техники нового поколения

Пилоты о машинах-2022: Преследовать стало проще, а слип-стрим пропал
Александр Кабановский
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С 2022 года Ф1 радикально сменила регламент, чтобы сделать гонки более яркими. Одной из озвученных целей реформы регламента было обеспечение пилотам возможности вплотную преследовать соперника, чтобы облегчить обгон. На технике прежнего поколения с этим были серьезные сложности из-за потери прижимной силы. 

По ходу третьего дня тестовой сессии, которая продолжается в Барселоне, гонщиков попросили поделиться впечатлением о том, удалось ли разработчикам правил добиться поставленной цели. Как оказалось, не все тут так однозначно.

«Преследовать другую машину и впрямь стало проще, – отметил Джордж Расселл из Mercedes. – Но в то же время резко снизился эффект от слип-стрима. Так что мне сложно оценивать общий эффект. Дело в том, что тебе по-прежнему нужно превосходство в скорости на прямых, чтобы кого-то обогнать. Ведь реальным местом для обгона остается лишь поворот в конце прямой. 

Да, теперь мы реально можем ехать вплотную друг за другом, но вот слип-стрим определенно стал менее эффективным. Так что надо дождаться гонок и посмотреть. Я ехал прямо за Ландо [Норрисом] – между нами был корпус машины, может быть, два. И на прямых я не приближался к нему. Но давайте не будем спешить с выводами». 

Преследовать проще, но слип-стрим слабее. Плюс и минус. Не знаю, какой эффект сильнее, действительно надо дождаться первого Гран При».

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию заездов в Барселоне.

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Дополнительная информация: Алекс Калинаукас

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