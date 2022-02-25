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С 2022 года Ф1 радикально сменила регламент, чтобы сделать гонки более яркими. Одной из озвученных целей реформы регламента было обеспечение пилотам возможности вплотную преследовать соперника, чтобы облегчить обгон. На технике прежнего поколения с этим были серьезные сложности из-за потери прижимной силы.

По ходу третьего дня тестовой сессии, которая продолжается в Барселоне, гонщиков попросили поделиться впечатлением о том, удалось ли разработчикам правил добиться поставленной цели. Как оказалось, не все тут так однозначно.

«Преследовать другую машину и впрямь стало проще, – отметил Джордж Расселл из Mercedes. – Но в то же время резко снизился эффект от слип-стрима. Так что мне сложно оценивать общий эффект. Дело в том, что тебе по-прежнему нужно превосходство в скорости на прямых, чтобы кого-то обогнать. Ведь реальным местом для обгона остается лишь поворот в конце прямой.

Да, теперь мы реально можем ехать вплотную друг за другом, но вот слип-стрим определенно стал менее эффективным. Так что надо дождаться гонок и посмотреть. Я ехал прямо за Ландо [Норрисом] – между нами был корпус машины, может быть, два. И на прямых я не приближался к нему. Но давайте не будем спешить с выводами».

Сам Норрис добавил: «Думаю, наш случай с Джорджем стал отличной демонстрацией. Я сам был на быстром круге и не хотел пропускать его просто так. Потому попытался просто продолжать движение – и он вдруг стал понемногу отставать.

Собственно, для того и нужны тесты. Думаю, Джордж все сказал правильно: в поворотах преследовать стало проще. Насколько? Сложно говорить из-за разницы в программах, количестве топлива и шинах. Возможно, если едут две, три, четыре, пять, шесть машин подряд – эффект опять же будет другим.

Преследовать проще, но слип-стрим слабее. Плюс и минус. Не знаю, какой эффект сильнее, действительно надо дождаться первого Гран При».

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию заездов в Барселоне.

Дополнительная информация: Алекс Калинаукас