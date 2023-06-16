Пилоты Mercedes стали быстрейшими по итогам пятницы в Монреале, Макс – 6-й

После того, как первую сессию в Монреале фактически пришлось отменить из-за проблем с телекамерами наблюдения, командам частично компенсировали потерянное не по их вине время, удлинив вторую сессию на 30 минут.

Впрочем, часть этого времени отняли красные флаги из-за пожара Haas Нико Хюлькенберга на стартовой прямой, а финальные 15 минут прошли под дождем: сначала он был еле заметных, а потом потли с невероятной силой. «Такая погода подходит разве что уткам», – резюмировал Валттери Боттас, лишь чудом не столкнувшийся с одним из пилотов Ferrari в шпильке.

Пожар машины Нико Хюлькенберга, Haas VF-23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Автором лучшего времени в столь необычных условиях стал Льюис Хэмилтон. При этом время семикратного чемпиона (1:13.718) можно напрямую сравнивать только с его напарником Джорджем Расселлом (+0,027) и Фернандо Алонсо на доработанной машине Aston Martin (+0,326).

Все остальные лидеры работали по другой программе, а в Red Bull, похоже, вообще не гнались за скоростью в первый день Гран При. Пилоты Ferrari проводили попытки на шинах Soft (C4) раньше соперников из Mercedes, пилоты Скудерии стали третьим и пятым.

Макс же Ферстаппен и вовсе показал шестое время (+0,424). Результаты сессии вообще получились очень плотными – в одну секунду уложились 12 результатов.

Кроме Хюлькенберга, не повезло Эстебану Окону: Alpine француза остановилась на трассе из-за утечки воды из системы охлаждения. Машину его партнера по команде Пьера Гасли починили после утренней поломки, француз проехал 39 кругов и стал десятым.

Не считая выездов с трассы, которых было особенно много под дождем, единственным заметным происшествием стал контакт Оскара Пиастри за знаменитой Стеной чемпионов. После касания колесами австралиец из McLaren смог поехать дальше, сообщив команде по радио, что машина в порядке.

Результаты второй тренировки Гран При Канады