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Формула 1 / Гран При Канады Отчет о тренировке

Пилоты Mercedes стали быстрейшими по итогам пятницы в Монреале, Макс – 6-й

Удлиненная до полутора часов вторая тренировка началась с красных флагов, продолжилась лучшим временем Льюиса Хэмилтона и завершилась сильным ливнем

Александр Кабановский
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

После того, как первую сессию в Монреале фактически пришлось отменить из-за проблем с телекамерами наблюдения, командам частично компенсировали потерянное не по их вине время, удлинив вторую сессию на 30 минут. 

Впрочем, часть этого времени отняли красные флаги из-за пожара Haas Нико Хюлькенберга на стартовой прямой, а финальные 15 минут прошли под дождем: сначала он был еле заметных, а потом потли с невероятной силой. «Такая погода подходит разве что уткам», – резюмировал Валттери Боттас, лишь чудом не столкнувшийся с одним из пилотов Ferrari в шпильке. 

Пожар машины Нико Хюлькенберга, Haas VF-23

Пожар машины Нико Хюлькенберга, Haas VF-23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Автором лучшего времени в столь необычных условиях стал Льюис Хэмилтон. При этом время семикратного чемпиона (1:13.718) можно напрямую сравнивать только с его напарником Джорджем Расселлом (+0,027) и Фернандо Алонсо на доработанной машине Aston Martin (+0,326).

Все остальные лидеры работали по другой программе, а в Red Bull, похоже, вообще не гнались за скоростью в первый день Гран При. Пилоты Ferrari проводили попытки на шинах Soft (C4) раньше соперников из Mercedes, пилоты Скудерии стали третьим и пятым. 

Макс же Ферстаппен и вовсе показал шестое время (+0,424). Результаты сессии вообще получились очень плотными – в одну секунду уложились 12 результатов. 

Кроме Хюлькенберга, не повезло Эстебану Окону: Alpine француза остановилась на трассе из-за утечки воды из системы охлаждения. Машину его партнера по команде Пьера Гасли починили после утренней поломки, француз проехал 39 кругов и стал десятым. 

Не считая выездов с трассы, которых было особенно много под дождем, единственным заметным происшествием стал контакт Оскара Пиастри за знаменитой Стеной чемпионов. После касания колесами австралиец из McLaren смог поехать дальше, сообщив команде по радио, что машина в порядке. 

Результаты второй тренировки Гран При Канады

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 30 1'13.718  
2 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 31 1'13.745 0.027
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 39 1'13.844 0.126
4 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 38 1'14.044 0.326
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 38 1'14.094 0.376
6 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 34 1'14.142 0.424
7 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 40 1'14.220 0.502
8 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 29 1'14.250 0.532
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 31 1'14.419 0.701
10 France Пьер Гасли Alpine Renault 39 1'14.477 0.759
11 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 38 1'14.533 0.815
12 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 36 1'14.544 0.826
13 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 40 1'14.617 0.899
14 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 37 1'14.811 1.093
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 43 1'14.941 1.223
16 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 38 1'15.002 1.284
17 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 33 1'15.003 1.285
18 France Эстебан Окон Alpine Renault 17 1'15.092 1.374
19 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 38 1'15.426 1.708
20 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 11 1'16.369 2.651
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