Пилоты Mercedes сделали самый агрессивный выбор шин на ГП Австралии

Pirelli рассказала, какие шины пилоты Формулы 1 выбрали на открывающий сезон Гран При Австралии. Прошлогодние чемпионы из Mercedes выбрали самую агрессивную стратегию. И Льюис Хэмилтон, и Валттери Боттас взяли на этап всего по одному комплекту жесткого состава Hard при десять комплектах мягкого Soft. Также пилота получат по два комплекта резины Medium.

Кроме гонщиков Mercedes столь агрессивный выбор сделали Даниэль Риккардо, Кими Райкконен и представители Haas. Гонщики Ferrari и Red Bull ограничились девятью комплектами Soft. При этом Шарль Леклер, Макс Ферстаппен и Алекс Элбон выбрали один Hard при трех наборах Medium, а вот Себастьян Феттель взял по два комплекта шин обоих видов. Схожий с четырехкратным чемпионом мира выбор сделал российский гонщик AlphaTauri Даниил Квят.

В Австралию Pirelli привезет шины видов C2 (Hard), C3 (Medium) и C4 (Soft). Этап пройдет с 13 по 15 марта в Мельбурне.

Выбор шин пилотами Фото: Pirelli

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