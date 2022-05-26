Пилоты Mercedes раскритиковали правило приглашения новичков в Ф1

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В сезоне 2022 года каждая команда Формулы 1 должна хотя бы два раза в первой тренировке в пятницу предоставлять место за рулем молодому гонщику. Так, например, Ferrari в начале года обещала посадить за руль своего тест-пилота Роберта Шварцмана.

Считается, что это дает молодежи шансы показать себя и скорее получить место в основном составе в Формуле 1. Однако пилоты Mercedes заявили, что правило приглашения юниоров на тренировки, напротив, работает против них.

«Интуитивно, я чувствую, что идея сажать молодых пилотов в болиды на первых пятничных тренировках скорее вредна, – приводит слова Расселла издание Independent. – Представьте, что на глазах у всего мира вы должны за 60 минут и 10 кругов что-то изобразить на совершенно незнакомой вам машине.

Я говорю, опираясь на собственный подобный опыт. Пилот оказывается под большим давлением, он должен показать себя. И потом его все время будут оценивать по такому, какой результат он покажет именно на тренировке Формулы 1».

С Расселлом согласился и его опытный напарник Льюис Хэмилтон.

«Как правило новичков выпускают из боксов с пустыми баками, что дает им возможность показать скорость, но ограничивает количество кругов и попыток, тем самым увеличивая давление на пилота. Это прикольная возможность попробовать себя в Формуле 1, но я согласен, что нельзя судить о скорости гонщика по результатам такой тренировки», – заявил семикратный чемпион.