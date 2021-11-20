Пилоты Mercedes доминировали над Red Bull в FP3 в Катаре

Последняя тренировка Гран При Катара закончилась абсолютным доминированием пилотов Mercedes: Валттери Боттас проехал круг за 1:23,310, Льюис Хэмилтон уступил лишь 78 тысячных.

Третье время осталось за гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном. На последних минутах Ферстаппен попробовал улучшить, но сумел перебить время только своего напарника Серхио Переса и остался позади соперников из Mercedes.

Буквально в последнюю минуту сессии время Переса перебил и Пьер Гасли. Француз был быстр и в пятницу, дважды закончив тренировки на втором месте.

Как и в пятницу, именно Ферстаппен проехал в тренировке меньше всего кругов - только 10. Больше всего кругов на трассе провели Юки Цунода и Мик Шумахер: каждый из них проехал трассу по 20 раз.

Пока лидеры тренировались на шинах Soft, некоторые пилоты уделили внимание работе с резиной Medium. Так, лучший круг с таким типом шин остался за Фернандо Алонсо.

Начало сессии задержалось на пять минут из-за того, что Никита Мазепин остановил болид на выезде с пит-лейна. Российский гонщик впервые с уик-энда в Спа сел за руль своего старого болида и тут же пожаловался на странный звук силовой установки. Механики оттолкали его обратно в боксы, где обнаружили проблему с устройством управления тягой.

На трассу до конца тренировки Мазепин так и не вернулся. Напомним, что вторую тренировку из-за поломки днища болида он также пропустил.

По ходу сессии на трассе несколько раз появлялись желтые флаги, в том числе из-за вылетов Шарля Леклера и Мика Шумахера.

Результаты третьей тренировки: