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Формула 1 / Гран При Катара Отчет о тренировке

Пилоты Mercedes доминировали над Red Bull в FP3 в Катаре

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Лучшим вновь стал Валттери Боттас, Льюис Хэмилтон уступил напарнику 8 сотых секунды

Пилоты Mercedes доминировали над Red Bull в FP3 в Катаре

Последняя тренировка Гран При Катара закончилась абсолютным доминированием пилотов Mercedes: Валттери Боттас проехал круг за 1:23,310, Льюис Хэмилтон уступил лишь 78 тысячных.

Третье время осталось за гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном. На последних минутах  Ферстаппен попробовал улучшить, но сумел перебить время только своего напарника Серхио Переса и остался позади соперников из Mercedes.

Буквально в последнюю минуту сессии время Переса перебил и Пьер Гасли. Француз был быстр и в пятницу, дважды закончив тренировки на втором месте.

Как и в пятницу, именно Ферстаппен проехал в тренировке меньше всего кругов - только 10. Больше всего кругов на трассе провели Юки Цунода и Мик Шумахер: каждый из них проехал трассу по 20 раз.

Пока лидеры тренировались на шинах Soft, некоторые пилоты уделили внимание работе с резиной Medium. Так, лучший круг с таким типом шин остался за Фернандо Алонсо.

Начало сессии задержалось на пять минут из-за того, что Никита Мазепин остановил болид на выезде с пит-лейна. Российский гонщик впервые с уик-энда в Спа сел за руль своего старого болида и тут же пожаловался на странный звук силовой установки. Механики оттолкали его обратно в боксы, где обнаружили проблему с устройством управления тягой.

 

На трассу до конца тренировки Мазепин так и не вернулся. Напомним, что вторую тренировку из-за поломки днища болида он также пропустил.

По ходу сессии на трассе несколько раз появлялись желтые флаги, в том числе из-за вылетов Шарля Леклера и Мика Шумахера.

 

Результаты третьей тренировки:

 

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 17 1'22.310  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 16 1'22.388 0.078
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 10 1'22.651 0.341
4 France Пьер Гасли AlphaTauri 17 1'22.835 0.525
5 Mexico Серхио Перес Red Bull 14 1'22.846 0.536
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari 17 1'23.048 0.738
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine 13 1'23.186 0.876
8 France Эстебан Окон Alpine 18 1'23.209 0.899
9 Monaco Шарль Леклер Ferrari 17 1'23.276 0.966
10 Japan Юки Цунода AlphaTauri 20 1'23.567 1.257
11 Australia Даниэль Риккардо McLaren 14 1'23.711 1.401
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 17 1'23.884 1.574
13 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 16 1'23.895 1.585
14 United Kingdom Джордж Расселл Williams 17 1'23.923 1.613
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 17 1'24.154 1.844
16 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 19 1'24.246 1.936
17 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 17 1'24.288 1.978
18 Canada Николя Латифи Williams 15 1'24.499 2.189
19 Germany Мик Шумахер Haas 20 1'24.680 2.370
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 1    
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