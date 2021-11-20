Пилоты Mercedes доминировали над Red Bull в FP3 в Катаре
Лучшим вновь стал Валттери Боттас, Льюис Хэмилтон уступил напарнику 8 сотых секунды
Последняя тренировка Гран При Катара закончилась абсолютным доминированием пилотов Mercedes: Валттери Боттас проехал круг за 1:23,310, Льюис Хэмилтон уступил лишь 78 тысячных.
Третье время осталось за гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном. На последних минутах Ферстаппен попробовал улучшить, но сумел перебить время только своего напарника Серхио Переса и остался позади соперников из Mercedes.
Буквально в последнюю минуту сессии время Переса перебил и Пьер Гасли. Француз был быстр и в пятницу, дважды закончив тренировки на втором месте.
Как и в пятницу, именно Ферстаппен проехал в тренировке меньше всего кругов - только 10. Больше всего кругов на трассе провели Юки Цунода и Мик Шумахер: каждый из них проехал трассу по 20 раз.
Пока лидеры тренировались на шинах Soft, некоторые пилоты уделили внимание работе с резиной Medium. Так, лучший круг с таким типом шин остался за Фернандо Алонсо.
Начало сессии задержалось на пять минут из-за того, что Никита Мазепин остановил болид на выезде с пит-лейна. Российский гонщик впервые с уик-энда в Спа сел за руль своего старого болида и тут же пожаловался на странный звук силовой установки. Механики оттолкали его обратно в боксы, где обнаружили проблему с устройством управления тягой.
На трассу до конца тренировки Мазепин так и не вернулся. Напомним, что вторую тренировку из-за поломки днища болида он также пропустил.
По ходу сессии на трассе несколько раз появлялись желтые флаги, в том числе из-за вылетов Шарля Леклера и Мика Шумахера.
Результаты третьей тренировки:
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|17
|1'22.310
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|16
|1'22.388
|0.078
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|10
|1'22.651
|0.341
|4
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|17
|1'22.835
|0.525
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|14
|1'22.846
|0.536
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|17
|1'23.048
|0.738
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|13
|1'23.186
|0.876
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|18
|1'23.209
|0.899
|9
|Шарль Леклер
|Ferrari
|17
|1'23.276
|0.966
|10
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|20
|1'23.567
|1.257
|11
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|14
|1'23.711
|1.401
|12
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|17
|1'23.884
|1.574
|13
|Ландо Норрис
|McLaren
|16
|1'23.895
|1.585
|14
|Джордж Расселл
|Williams
|17
|1'23.923
|1.613
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|17
|1'24.154
|1.844
|16
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|19
|1'24.246
|1.936
|17
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|17
|1'24.288
|1.978
|18
|Николя Латифи
|Williams
|15
|1'24.499
|2.189
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|20
|1'24.680
|2.370
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|1
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