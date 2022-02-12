Пилоты McLaren вступились за Маси: Судью обидеть может каждый

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С Гран При Абу-Даби, которым закончился сезон 2021 года, прошло уже два месяца, однако споры об итогах гонки и чемпионата не утихают. Тогда судьбу титула фактически решил гоночный директор Майкл Маси, который на последнем круге зазвал автомобиль безопасности с трассы и возобновил гонку, что сыграло на руку Максу Ферстаппену, завоевавшему титул.

С точки зрения правил решение Маси многими было оценено как спорное. И эти споры все еще ведутся. Так, об Абу-Даби на презентации McLaren спросили пилотов команды, и оба поддержали австралийца.

«Если ты судья, ты не можешь выиграть, – заявил Риккардо о своем соотечественнике. – Всегда кто-то будет недоволен твоим решением. Я никогда не наблюдал за работой судей по ходу гонки, не знаю, с чем им приходится иметь дело. Но думаю, им никогда не помешает небольшая поддержка.

Маси как-то показал мне свое расписание, в скольких местах он должен побывать, что проверить. И это очень плотное расписание. Плюс тебе нужно принимать очень сложные решения. Так что, возможно, ему просто нужны какие-нибудь помощники.

И надо учесть, что Маси сейчас оказался под большим давлением. Спорт становится все популярнее, но вместе с этим растет и давление. Я не припомню, чтобы к директору гонки или судьям прежде было такое внимание со стороны прессы».

Если Риккардо еще можно обвинить в предвзятом отношении к Маси, так как они оба родом из Австралии, то Ландо Норриса в местничестве уже не упрекнешь. Но он также поддержал Маси.

«Маси очень часто отлично справлялся с ситуацией, – сказал Норрис. – Он уже три года с нами, и с каждым сезоном справляется все лучше. Возможно, впервые за это время что-то пошло не по плану. Гонщики всегда ждут, что судейство будет идеальным, но когда этого не происходит, нам сложно это принять.

Но Маси – отличный парень, он делает все возможное. Будет обидно, если ему придется уйти.

Что касается ситуации в Абу-Даби, оба лидера заслуживали победу. Оба отлично проделали свою работу. Я думаю, Макс заслужил титул. Да, были дни, когда Льюис был сильнее. Но так уж все вышло, что чемпион – Макс».