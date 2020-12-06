Пилоты McLaren позавидовали Расселлу: В Mercedes смог бы каждый

В Гран При Сахира Джордж Расселл впервые выступит за команду Mercedes, где он подменяет заболевшего Льюиса Хэмилтона. Несмотря на жалобы самого Рассела на непривычность органов управления, он стал быстрейшим в первой же пятничной тренировке, а к квалификации проиграл напарнику Валттери Боттасу пару сотых секунды.

Оценивая его скорость, гонщики McLaren не скрывали своего сожаления по поводу превосходства, которое болиды Mercedes имеют над всеми остальными.

«Выступление Расселла показывает, что не так с Формулой 1, – заявил Карлос Сайнс. – Грустно видеть, как парень, который каждый уик-энд бьется за 15-е место, попав в чемпионскую машину проигрывает обладателю поула всего 20 тысячных. Мне кажется, что чемпионат сильно выиграл бы, если бы болиды разных команд были ближе друг к другу по скорости и больше бы зависело от мастерства гонщика.

Пилот может заставить машину ехать на две десятых быстрее не круге, но когда сам болид отстает на секунду, это уже не имеет никакой разницы».

Партнер Сайнса Ландо Норрис тоже не увидел в скорости Расселла ничего феноменального.

«Мы тут все умеем водить быстро, заявил молодой гонщик McLaren. – Да, болид Mercedes, кажется, хорошо подходит Джорджу, но он также может подойти многим другим пилотам. Так что если хочешь стать чемпионом, устройся в Mercedes. Мы все бы могли навязать борьбу Валттери Боттасу и даже Льюису, будь у нас такие же машины.

Мне кажется, что главным отличием Льюиса является его умение не делать ошибки, ни в квалификации, ни в гонке, поэтому он побеждает чаще Боттаса.

Что касается Расселла, то интересно будет посмотреть, за какую команду он поедет в Абу-Даби. Там очень простая трасса, где всего четыре поворота, так что отсутствие опыта пилотирования новой машине не помешает ему добиться потрясающего результата, если он будет управлять Mercedes. Здесь же [в Сахире] у опытного Валттери есть преимущество.