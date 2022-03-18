Пилоты McLaren не поняли, куда делась скорость

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На предсезонных тестах команда McLaren выглядела если не фаворитом, то уж точно не аутсайдером. Однако по итогам пятничных тренировок Гран При Бахрейна ни Ландо Норрис, ни Даниэль Риккардо не попали в топ-10.

При этом существенный прогресс показали, например, гонщики Haas и Alfa Romeo. И если пилоты Mercedes честно признались, что у их машин есть проблемы, то в McLaren после заездов не нашли причин, чтобы объяснить в чем дело.

«Я понятия не имею, что не так, – сказал Норрис. – Надеюсь, дело в настройках. Потому, что Бахрейн не такая уж и уникальная трасса, чтобы просто сказать, что она и только она нам не подходит. Будем работать и посмотрим, что покажем завтра. Просто нужно прибавить, чтобы быть на уровне с ребятами впереди. Я точно уверен, что сегодня мы собрали данные, чтобы прибавить. Я только не знаю, насколько мы сможем быть быстрее».

Более опытный Даниэль Риккардо высказался чуть более точно.

«Думаю, что у нас просто ниже уровень прижимной силы, – сказал австралиец. – Машина ощущается неплохо, но когда не хватает прижима, то ты то тут то там допускаешь мелкие ошибки и теряешь на этом время. Я бы хотел сказать, что мы со всем разберемся, но мы как на воздушном шаре, а мешков с песком чтобы сбросить и рвануть вверх у нас нет».