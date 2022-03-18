Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Хорнер: Машина Ferrari не хуже нашей. Но они ее делали дольше
Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Пилоты McLaren не поняли, куда делась скорость

Ландо Норрис и Даниэль Риккардо заявили, что машины вели себя нормально, только остальные поехали быстрее

Автор:
, Редактор
Пилоты McLaren не поняли, куда делась скорость
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На предсезонных тестах команда McLaren выглядела если не фаворитом, то уж точно не аутсайдером. Однако по итогам пятничных тренировок Гран При Бахрейна ни Ландо Норрис, ни Даниэль Риккардо не попали в топ-10.

При этом существенный прогресс показали, например, гонщики Haas и Alfa Romeo. И если пилоты Mercedes честно признались, что у их машин есть проблемы, то в McLaren после заездов не нашли причин, чтобы объяснить в чем дело.

«Я понятия не имею, что не так, – сказал Норрис. – Надеюсь, дело в настройках. Потому, что Бахрейн не такая уж и уникальная трасса, чтобы просто сказать, что она и только она нам не подходит. Будем работать и посмотрим, что покажем завтра. Просто нужно прибавить, чтобы быть на уровне с ребятами впереди. Я точно уверен, что сегодня мы собрали данные, чтобы прибавить. Я только не знаю, насколько мы сможем быть быстрее».

Более опытный Даниэль Риккардо высказался чуть более точно.

«Думаю, что у нас просто ниже уровень прижимной силы, – сказал австралиец. – Машина ощущается неплохо, но когда не хватает прижима, то ты то тут то там допускаешь мелкие ошибки и теряешь на этом время. Я бы хотел сказать, что мы со всем разберемся, но мы как на воздушном шаре, а мешков с песком чтобы сбросить и рвануть вверх у нас нет».

Читайте также:
Поделились
Хорнер: Машина Ferrari не хуже нашей. Но они ее делали дольше
Предыдущая новость

Хорнер: Машина Ferrari не хуже нашей. Но они ее делали дольше
Больше от
Сергей Иванов
Хорнер: Машина Ferrari не хуже нашей. Но они ее делали дольше Гран При Бахрейна
Формула 1

Хорнер: Машина Ferrari не хуже нашей. Но они ее делали дольше

Хюлькенберг почувствовал себя лучше после тренировок Формулы 1 Гран При Бахрейна
Формула 1

Хюлькенберг почувствовал себя лучше после тренировок Формулы 1

Бинотто больше не прибедняется: Второе место нас не устроит Гран При Бахрейна
Формула 1

Бинотто больше не прибедняется: Второе место нас не устроит

Самое важное:

Пилоты McLaren не поняли, куда делась скорость
Формула 1 Формула 1

Пилоты McLaren не поняли, куда делась скорость

Хорнер: Машина Ferrari не хуже нашей. Но они ее делали дольше
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Машина Ferrari не хуже нашей. Но они ее делали дольше

Хюлькенберг почувствовал себя лучше после тренировок Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Хюлькенберг почувствовал себя лучше после тренировок Формулы 1

Бинотто больше не прибедняется: Второе место нас не устроит
Формула 1 Формула 1

Бинотто больше не прибедняется: Второе место нас не устроит

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.