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Формула 1 / Гран При США / Новость

Пилоты Haas сядут за руль машины NASCAR во время Гран При США

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Пилоты Haas сядут за руль машины NASCAR во время Гран При США
Автор:
28 окт. 2019 г., 15:14

Ромен Грожан и Кевин Магнуссен протестируют гоночный Ford Mustang родственной команды Stewart-Haas.

В рамках гоночного уик-энда Формулы 1 в американском Остине пилоты команды Haas будут развлекать зрителей тестовыми заездами на гоночном автомобиле Ford Mustang для серии NASCAR. Машину предоставит родственная команда Stewart-Haas Racing.

Для этого автомобиль снабдят пассажирским сиденьем, и свои первые круги Грожан и Магнуссен проедут в качестве пассажиров. За рулем при этом будет совладелец команды Тони Стюарт. Затем гонщикам Ф1 позволят самим сесть за руль и проехать по трассе Америк.

Для обоих гонщиков это будет первый опыт вождения машины NASCAR. Ранее Кевин Магнуссен имел возможность протестировать автомобиль DTM, но он никогда не участвовал в «кузовных гонках». Опыт Ромена Грожана богаче: В 2010 году, во время перерыва в карьере в Ф1, француз успешно участвовал в гонках на Ford GT1.

Гран При США пройдет 1-3 ноября.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Команды Haas F1 Team
Автор Адам Купер

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