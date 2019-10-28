Пилоты Haas сядут за руль машины NASCAR во время Гран При США
Ромен Грожан и Кевин Магнуссен протестируют гоночный Ford Mustang родственной команды Stewart-Haas.
В рамках гоночного уик-энда Формулы 1 в американском Остине пилоты команды Haas будут развлекать зрителей тестовыми заездами на гоночном автомобиле Ford Mustang для серии NASCAR. Машину предоставит родственная команда Stewart-Haas Racing.
Для этого автомобиль снабдят пассажирским сиденьем, и свои первые круги Грожан и Магнуссен проедут в качестве пассажиров. За рулем при этом будет совладелец команды Тони Стюарт. Затем гонщикам Ф1 позволят самим сесть за руль и проехать по трассе Америк.
Для обоих гонщиков это будет первый опыт вождения машины NASCAR. Ранее Кевин Магнуссен имел возможность протестировать автомобиль DTM, но он никогда не участвовал в «кузовных гонках». Опыт Ромена Грожана богаче: В 2010 году, во время перерыва в карьере в Ф1, француз успешно участвовал в гонках на Ford GT1.
Гран При США пройдет 1-3 ноября.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Адам Купер
Пилоты Haas сядут за руль машины NASCAR во время Гран При США
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