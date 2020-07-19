К результату Кевина Магнуссена и Ромена Грожана на Гран При Венгрии через несколько часов после финиша было добавлено по 10 штрафных секунд. После этого датский пилот переместился в финишном протоколе с 9-го места на 10-е, а француз – с 15-й позиции на 16-ю. Больше всего от этих перестановок выиграл Карлос Сайнс, переместившийся на 9-е место и заработавший таким образом 2 очка.

Напомним, что в конце прогревочного круга оба пилота Haas направились не на стартовую решетку, а на пит-лейн – где оба поменяли дождевые шины на слики. Это оказалось грамотным решением и позволило гонщикам в какой-то момент выйти на 3-е и 4-е место. Во многом именно благодаря удачному тактическому решению Магнуссен в итоге смог принести себе и команде первые очки в сезоне.

Однако выданное пилотам по радиосвязи указание направиться в боксы судьи трактовали как нарушение правил, которые действуют на прогревочном круге (соответствующая директива FIA датирована 2017 годом). В частности, командам в этот момент не разрешается каким-то образом инструктировать своих гонщиков – это считается посторонней помощью пилоту. Законной причиной передачи пилоту какой-либо информации или каких-либо указаний может быть только обеспечение безопасности.

Примечательно, что перед стартом гонки в трансляцию попал фрагмент радиообмена между Даниилом Квятом и инженерами AlphaTauri. Россиянин предлагал поменять шины «сразу». Под этим вполне мог подразумеваться заезд на пит-лейн в конце первого круга (как в итоге и поступил россиянин). Но не исключен и вариант, что команда отказалась от смены шин в конце прогревочного круга, не желая нарушать правила.