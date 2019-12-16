Пилоты Формулы 1 выбрали лучших гонщиков 2019-го. Квят опять вне топ-10
По результатам голосования 15 гонщиков, первая тройка лучших пилотов сезона совпала с выбором руководителей команд.
Льюис Хэмилтон стал лучшим гонщиком Формулы 1 в 2019 году по версии своих коллег. Британец, который в прошедшем сезоне завоевал шестой чемпионский титул, занял первое место по итогам голосования 15 соперников.
По итогам каждого из 21 этапов сезона гонщикам предлагалось выбрать свою десятку лучших. За каждое место пилоты получали баллы в соответствии с очковой системой, принятой в Ф1. В голосовании не принимали участие гонщики Mercedes и Ferrari, а также Кими Райкконен.
Первая тройка в голосовании получилась такой же, как при выборе руководителей команд: вслед за Хэмилтоном расположились Макс Ферстаппен и Шарль Леклер. Российский пилот Даниил Квят был среди голосующих, но в десятку выбранных не попал.
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1. Льюис Хэмилтон, Mercedes
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
2. Макс Ферстаппен, Red Bull
Фотограф: Эрик Юниус
3. Шарль Леклер, Ferrari
Фотограф: Эрик Юниус
4. Карлос Сайнс, McLaren
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
5. Валттери Боттас, Mercedes
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
6. Даниэль Риккардо, Renault
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
7. Ландо Норрис, McLaren
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
8. Себастьян Феттель, Ferrari
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
9. Джордж Расселл, Williams
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
10. Пьер Гасли, Toro Rosso
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Пилоты Формулы 1 выбрали лучших гонщиков 2019-го. Квят опять вне топ-10
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