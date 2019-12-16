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Формула 1 / Новость

Пилоты Формулы 1 выбрали лучших гонщиков 2019-го. Квят опять вне топ-10

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Пилоты Формулы 1 выбрали лучших гонщиков 2019-го. Квят опять вне топ-10
Автор:
, редактор
16 дек. 2019 г., 14:26

По результатам голосования 15 гонщиков, первая тройка лучших пилотов сезона совпала с выбором руководителей команд.

Льюис Хэмилтон стал лучшим гонщиком Формулы 1 в 2019 году по версии своих коллег. Британец, который в прошедшем сезоне завоевал шестой чемпионский титул, занял первое место по итогам голосования 15 соперников. 

По итогам каждого из 21 этапов сезона гонщикам предлагалось выбрать свою десятку лучших. За каждое место пилоты получали баллы в соответствии с очковой системой, принятой в Ф1. В голосовании не принимали участие гонщики Mercedes и Ferrari, а также Кими Райкконен.

Первая тройка в голосовании получилась такой же, как при выборе руководителей команд: вслед за Хэмилтоном расположились Макс Ферстаппен и Шарль Леклер. Российский пилот Даниил Квят был среди голосующих, но в десятку выбранных не попал.

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Слайдер
Список

1. Льюис Хэмилтон, Mercedes

1. Льюис Хэмилтон, Mercedes
1/10

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

2. Макс Ферстаппен, Red Bull

2. Макс Ферстаппен, Red Bull
2/10

Фотограф: Эрик Юниус

3. Шарль Леклер, Ferrari

3. Шарль Леклер, Ferrari
3/10

Фотограф: Эрик Юниус

4. Карлос Сайнс, McLaren

4. Карлос Сайнс, McLaren
4/10

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

5. Валттери Боттас, Mercedes

5. Валттери Боттас, Mercedes
5/10

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

6. Даниэль Риккардо, Renault

6. Даниэль Риккардо, Renault
6/10

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

7. Ландо Норрис, McLaren

7. Ландо Норрис, McLaren
7/10

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

8. Себастьян Феттель, Ferrari

8. Себастьян Феттель, Ferrari
8/10

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

9. Джордж Расселл, Williams

9. Джордж Расселл, Williams
9/10

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

10. Пьер Гасли, Toro Rosso

10. Пьер Гасли, Toro Rosso
10/10

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

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