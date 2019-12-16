Пилоты Формулы 1 выбрали лучших гонщиков 2019-го. Квят опять вне топ-10

Льюис Хэмилтон стал лучшим гонщиком Формулы 1 в 2019 году по версии своих коллег. Британец, который в прошедшем сезоне завоевал шестой чемпионский титул, занял первое место по итогам голосования 15 соперников.

По итогам каждого из 21 этапов сезона гонщикам предлагалось выбрать свою десятку лучших. За каждое место пилоты получали баллы в соответствии с очковой системой, принятой в Ф1. В голосовании не принимали участие гонщики Mercedes и Ferrari, а также Кими Райкконен.

Первая тройка в голосовании получилась такой же, как при выборе руководителей команд: вслед за Хэмилтоном расположились Макс Ферстаппен и Шарль Леклер. Российский пилот Даниил Квят был среди голосующих, но в десятку выбранных не попал.