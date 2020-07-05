Пилоты Формулы 1 отказались от общего коленопреклонения

Участники Гран При Австрии не станут проводить перед стартом гонки единую акцию. Об этом говорится в официальном заявлении ассоциации GPDA, профсоюза пилотов Формулы 1.

На протяжении последних недель пилоты не раз обсуждали идею вместе преклонить колено перед началом первой гонки сезона. Таким образом гонщики Ф1 могли бы обозначить неприятие расизма и расового неравенства.

Последнее обсуждение состоялось по ходу очной встречи гонщиков вечером в пятницу, 3 июля. На ней спортсмены приняли решение, что каждый пилот сам определит способ, с помощью которого выскажет отношение к ситуации.

«Неприятие расизма и связанных с этим предрассудков, приверженность принципам равных возможностей объединяет все команды и всех пилотов Формулы 1, – говорится в заявлении. – Перед гонкой пилоты продемонстрируют свое отношение к перечисленным ценностям, но мы уважаем право каждого демонстрировать поддержку наиболее удобным способом».

Тем временем свой взгляд на ситуацию после завершения квалификации выразил Ромен Грожан: «Мы все против расизма, все пилоты до единого, это очевидно. Но к тем или иным жестам мы можем относиться по-разному. В этом плане мнения расходятся. Но лично я не вижу в этом какой-либо проблемы.

Я собираюсь преклонить колено. Я понимаю цели движения Black Lives Matter и считаю его цели достойными. Но испаноязычные люди или люди из азиатских стран, по отношению к которым тоже существуют предубеждения, могут смотреть на ситуацию по-другому. Но, я надеюсь, мы все наденем футболки с надписью "Остановим расизм". И думаю, это будет хорошим жестом, равно как и надписи We race as one».