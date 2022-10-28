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20-й этап сезона Ф1 стартовал на трассе братьев Родригес в Мехико. Так как город расположен высоко над уровнем моря, многие ожидали, что машины 2022 года с граунд-эффектом будут здесь намного медленнее прежних из-за разреженного воздуха.

По итогам первого часа оказалось, что скорости действительно упали – лучшее время в первой пятничной сессии оказалось на 2,5 секунды хуже по сравнению с прошлым годом. Но в целом похожая картина была и на предыдущих Гран При. К тому же, асфальт в Мехико был очень скользким, так как трасса почти не использовалась в последнее время.

А вот плотность результатов в этот раз и впрямь оказалась выдающейся. Первая шестерка, куда вошли пилоты Ferrari, Red Bull, а также Льюис Хэмилтон на Mercedes и Фернандо Алонсо на Alpine, уложилась в 0,192 секунды.

Карлос Сайнс стал лучшим (1:20.707), опередив Шарля Леклера, а местный кумир Серхио Перес с Максом Ферстаппеном и вовсе показали одинаковое время. Двукратный чемпион ошибся и улетел с трассы в связке девятого и десятого поворота, объяснив ошибку крайне низким сцеплением. Машина голландца при этом не пострадала.

Все лидеры показали свои результаты на самых мягких шинах Soft (C4).

Прошлогодний победитель Валттери Боттас стал седьмым за рулем Alfa Romeo, опередив Ландо Норриса (McLaren), Пьера Гасли (AlphaTauri) и Себастьяна Феттеля (Aston Martin).

Лиам Лоусон, AlphaTauri AT03, поломка машины в тренировке Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Сразу в пяти командах отдали свои машины пилотам-новичкам, как требует регламент. Они ездили только на жестком составе Hard, а быстрейшим стал Лиам Лоусон, который заменял в AlphaTauri Юки Цуноду.

Новозеландец опередил даже Ника де Вриса на Mercedes, однако за четыре минуты до конца заездов вынужден был припарковать машину после технической поломки. По всей видимости, дело было в тормозах – из левого переднего колеса даже показались языки пламени. Судьи остановили сессию и не стали возобновлять ее.

Еще до этого красные флаги потребовались из-за Пьетро Фиттипальди: гонщику Haas пришлось припарковаться и прекратить работу из-за поломки MGU-K. Дебют Джека Дуэна в Alpine оказался испорчен неполадками в моторе – команда свернула программу пилота Ф2, увидев опасные показания датчиков.

Кроме того, Гуаньюй Чжоу вынужден был остановиться на выезде с пит-лейна: из-за перегрева электроника остановила двигатель его Alfa Romeo. Судьи откатили машину к гаражам команды. Даниэль Риккардо жаловался на работу тормозов и также потерял время.

Логан Сарджент провел вторую подряд сессию с Williams, заработав важный балл Суперлицензии. Ник да Врис в последний раз помог Mercedes, после чего по радио поблагодарил команду за три года, проведенных вместе. С 2023-го голландец перейдет в AlphaTauri.

Вторая пятничная тренировка будет, как и в Остине, отдана под испытания шин Pirelli, потому команды скорректировали программу, а гонщики провели на трассе больше времени, чем на аналогичных сессиях других этапов.

Результаты первой тренировки Гран При Мехико