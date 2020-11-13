Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции

Когда Формула 1 в последний раз приезжала на «Истанбул-парк» в 2011 году, первая тренировка проходила под дождем. Лучшим в ней стал Фернандо Алонсо на Ferrari с временем 1:38.670. Спустя девять лет асфальт в пятницу утром оставался сухим, но темп гонщиков оказался практически таким же.

Все участники сессии жаловались на крайне низкое сцепление, машины часто разворачивало – и лишь в последние минуты темп понемногу стал расти. В итоге быстрее всех проехал Макс Ферстаппен на Red Bull, но его результат – 1:35.077 – уступает десять с лишним секунд хуже рекорда трассы.

Долгое время протокол возглавляли два пилота Ferrari, но в итоге их смогли опередить оба представителя Red Bull (Алекс Элбон в итоге отстал от напарника на 0,241 секунды), а Пьер Гасли вклинился между Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем. До этого француз стал одним из многих, кто не смог сохранить контроль над машиной.

Лучшим гонщиком Mercedes по итогам тренировки, в которой практически все ездили только на шинах Hard, стал Валттери Боттас с девятым временем. Финн тоже не избежал сложностей.

Лидер сезона Льюис Хэмилтон долгое время оставался в боксах, в итоге совершил всего 12 кругов и остался в таблице на 15-й строчке с пятисекундным отставанием.

Даниил Квят, несмотря на разворот, подтвердил скорость AlphaTauri шестым результатом, при этом с первой шестерке только пилоты команды из Фаэнцы показали лучший результат на сликах Medium, у из соперников из Red Bull и Ferrari был Hard.

В десятку по итогам странного пятничного утра вошли представители семи команд, включая даже Антонио Джовинацци на Alfa Romeo.

Карлос Сайнс потерял почти всю тренировку: его McLaren остановилась из-за поломки еще до середины сессии. В самом начале заезды пришлось ненадолго остановить красными флагами, когда один из пилотов снес ограничительный столбик.

Результаты первой тренировки Гран При Турции