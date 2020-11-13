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Формула 1 / Гран При Турции / Отчет о тренировке

Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции

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Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции
Автор:
, Ответственный редактор

Из-за крайне низкого сцепления с трассой скорости в Стамбуле оказались очень низкими, а итоговый протокол сессии – весьма непривычным

Когда Формула 1 в последний раз приезжала на «Истанбул-парк» в 2011 году, первая тренировка проходила под дождем. Лучшим в ней стал Фернандо Алонсо на Ferrari с временем 1:38.670. Спустя девять лет асфальт в пятницу утром оставался сухим, но темп гонщиков оказался практически таким же.

Все участники сессии жаловались на крайне низкое сцепление, машины часто разворачивало – и лишь в последние минуты темп понемногу стал расти. В итоге быстрее всех проехал Макс Ферстаппен на Red Bull, но его результат – 1:35.077 – уступает десять с лишним секунд хуже рекорда трассы.

Долгое время протокол возглавляли два пилота Ferrari, но в итоге их смогли опередить оба представителя Red Bull (Алекс Элбон в итоге отстал от напарника на 0,241 секунды), а Пьер Гасли вклинился между Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем. До этого француз стал одним из многих, кто не смог сохранить контроль над машиной.

 

Лучшим гонщиком Mercedes по итогам тренировки, в которой практически все ездили только на шинах Hard, стал Валттери Боттас с девятым временем. Финн тоже не избежал сложностей.

 

Лидер сезона Льюис Хэмилтон долгое время оставался в боксах, в итоге совершил всего 12 кругов и остался в таблице на 15-й строчке с пятисекундным отставанием.

Даниил Квят, несмотря на разворот, подтвердил скорость AlphaTauri шестым результатом,  при этом с первой шестерке только пилоты команды из Фаэнцы показали лучший результат на сликах Medium, у из соперников из Red Bull и Ferrari был Hard.  

В десятку по итогам странного пятничного утра вошли представители семи команд, включая даже Антонио Джовинацци на Alfa Romeo.

Карлос Сайнс потерял почти всю тренировку: его McLaren остановилась из-за поломки еще до середины сессии. В самом начале заезды пришлось ненадолго остановить красными флагами, когда один из пилотов снес ограничительный столбик. 

Результаты первой тренировки Гран При Турции

Позиция Гонщик Мотор Круги Время Отрыв Отставание
1 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 29 1'35.077    
2 Thailand Александр Элбон Honda 27 1'35.318 0.241 0.241
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari 26 1'35.507 0.430 0.189
4 France Пьер Гасли Honda 26 1'35.543 0.466 0.036
5 Germany Себастьян Феттель Ferrari 29 1'35.620 0.543 0.077
6 Russian Federation Даниил Квят Honda 27 1'36.738 1.661 1.118
7 United Kingdom Ландо Норрис Renault 21 1'37.216 2.139 0.478
8 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 21 1'37.503 2.426 0.287
9 Finland Валттери Боттас Mercedes 23 1'37.629 2.552 0.126
10 France Эстебан Окон Renault 23 1'38.428 3.351 0.799
11 Canada Николя Латифи Mercedes 18 1'38.508 3.431 0.080
12 Mexico Серхио Перес Mercedes 22 1'38.612 3.535 0.104
13 Canada Лэнс Стролл Mercedes 21 1'39.484 4.407 0.872
14 France Ромен Грожан Ferrari 25 1'40.025 4.948 0.541
15 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 12 1'40.225 5.148 0.200
16 Finland Кими Райкконен Ferrari 23 1'41.035 5.958 0.810
17 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 21 1'41.854 6.777 0.819
18 Australia Даниэль Риккардо Renault 20 1'45.156 10.079 3.302
19 Spain Карлос Сайнс Renault 12 1'46.462 11.385 1.306
20 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 17 1'49.256 14.179 2.794
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Сессия Первая тренировка
Автор Александр Кабановский

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