Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции
Из-за крайне низкого сцепления с трассой скорости в Стамбуле оказались очень низкими, а итоговый протокол сессии – весьма непривычным
Когда Формула 1 в последний раз приезжала на «Истанбул-парк» в 2011 году, первая тренировка проходила под дождем. Лучшим в ней стал Фернандо Алонсо на Ferrari с временем 1:38.670. Спустя девять лет асфальт в пятницу утром оставался сухим, но темп гонщиков оказался практически таким же.
Все участники сессии жаловались на крайне низкое сцепление, машины часто разворачивало – и лишь в последние минуты темп понемногу стал расти. В итоге быстрее всех проехал Макс Ферстаппен на Red Bull, но его результат – 1:35.077 – уступает десять с лишним секунд хуже рекорда трассы.
Долгое время протокол возглавляли два пилота Ferrari, но в итоге их смогли опередить оба представителя Red Bull (Алекс Элбон в итоге отстал от напарника на 0,241 секунды), а Пьер Гасли вклинился между Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем. До этого француз стал одним из многих, кто не смог сохранить контроль над машиной.
Лучшим гонщиком Mercedes по итогам тренировки, в которой практически все ездили только на шинах Hard, стал Валттери Боттас с девятым временем. Финн тоже не избежал сложностей.
Лидер сезона Льюис Хэмилтон долгое время оставался в боксах, в итоге совершил всего 12 кругов и остался в таблице на 15-й строчке с пятисекундным отставанием.
Даниил Квят, несмотря на разворот, подтвердил скорость AlphaTauri шестым результатом, при этом с первой шестерке только пилоты команды из Фаэнцы показали лучший результат на сликах Medium, у из соперников из Red Bull и Ferrari был Hard.
В десятку по итогам странного пятничного утра вошли представители семи команд, включая даже Антонио Джовинацци на Alfa Romeo.
Карлос Сайнс потерял почти всю тренировку: его McLaren остановилась из-за поломки еще до середины сессии. В самом начале заезды пришлось ненадолго остановить красными флагами, когда один из пилотов снес ограничительный столбик.
Результаты первой тренировки Гран При Турции
|Позиция
|Гонщик
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Макс Ферстаппен
|Honda
|29
|1'35.077
|2
|Александр Элбон
|Honda
|27
|1'35.318
|0.241
|0.241
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|26
|1'35.507
|0.430
|0.189
|4
|Пьер Гасли
|Honda
|26
|1'35.543
|0.466
|0.036
|5
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|29
|1'35.620
|0.543
|0.077
|6
|Даниил Квят
|Honda
|27
|1'36.738
|1.661
|1.118
|7
|Ландо Норрис
|Renault
|21
|1'37.216
|2.139
|0.478
|8
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|21
|1'37.503
|2.426
|0.287
|9
|Валттери Боттас
|Mercedes
|23
|1'37.629
|2.552
|0.126
|10
|Эстебан Окон
|Renault
|23
|1'38.428
|3.351
|0.799
|11
|Николя Латифи
|Mercedes
|18
|1'38.508
|3.431
|0.080
|12
|Серхио Перес
|Mercedes
|22
|1'38.612
|3.535
|0.104
|13
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|21
|1'39.484
|4.407
|0.872
|14
|Ромен Грожан
|Ferrari
|25
|1'40.025
|4.948
|0.541
|15
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|12
|1'40.225
|5.148
|0.200
|16
|Кими Райкконен
|Ferrari
|23
|1'41.035
|5.958
|0.810
|17
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|21
|1'41.854
|6.777
|0.819
|18
|Даниэль Риккардо
|Renault
|20
|1'45.156
|10.079
|3.302
|19
|Карлос Сайнс
|Renault
|12
|1'46.462
|11.385
|1.306
|20
|Джордж Расселл
|Mercedes
|17
|1'49.256
|14.179
|2.794
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
|Сессия
|Первая тренировка
|Автор
|Александр Кабановский